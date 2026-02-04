El Instituto Nacional de Estadística difundió los datos correspondientes al mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en materia de actividad, empleo y desempleo, correspondientes al trimestre móvil octubre-diciembre de 2025. Soriano, con una tasa de actividad de 70,7% y un nivel de empleo de 66,2%, fue el departamento con los valores más altos en esos indicadores. En tanto, Treinta y Tres, con 13,7%, registró el índice de desempleo más elevado durante ese período.

Este departamento, además, presenta una tasa de actividad de 58,0% y un nivel de empleo de 50,1%, las cifras más bajas en ambos indicadores. En cuanto al desempleo, Treinta y Tres es seguido por Rivera, que alcanzó un 9,1%. En ese departamento, la actividad fue de 63,2% y el empleo de 57,4%. En el otro extremo se ubica Flores, con una tasa de desempleo de apenas 2,6%.

En Flores, la actividad se ubicó en 67,3%, mientras que el empleo alcanzó 65,5%. En el caso de Montevideo, entre octubre y diciembre, la actividad fue de 65,5%, el empleo de 60,8% y el desempleo de 7,2%, la misma cifra registrada a nivel nacional. Canelones, por su parte, tuvo un desempleo de 7,6%, una actividad de 64,0% y un empleo de 59,1%.

En cuanto a la categoría “no registro a la seguridad social a nivel departamental”, Cerro Largo, con 44,2%, continúa encabezando la lista de departamentos con mayor porcentaje de personas que no realizan aportes. En segundo lugar se ubicó Rivera, con 42,3%, mientras que el podio lo completó Artigas, con 41,8%.

Federico Araya: “2025 ha sido un año bueno en materia de empleo y salarios”

Luego de conocidos los datos, el director nacional de Empleo, Federico Araya, realizó una publicación en la red social X. Allí expresó que, “en cuanto a las regiones, el crecimiento del empleo fue mayor en el interior del país durante todo 2025. La tasa de empleo pasó de 58,2% en 2024 a 59,0% en 2025. En Montevideo, el crecimiento fue de medio punto, pasando de 60,2% en 2024 a 60,7% en 2025”.

Agregó que, “de las 26.000 personas más ocupadas en 2025 en comparación con 2024, unas 5.000 corresponden a Montevideo y 21.000 al interior del país. A nivel departamental, el crecimiento se da en todos los departamentos, salvo en Colonia, Río Negro, Salto y Treinta y Tres. Los departamentos que más crecen son Flores (11%) y Lavalleja (9,5%)”.

Con relación a la edad, Araya señaló que se registró una baja del desempleo juvenil de casi dos puntos, al pasar de 26,3% en 2024 a 24,5% en 2025. Esta caída se explica principalmente por los hombres, cuyo desempleo descendió tres puntos (de 23,9% a 21%), mientras que el desempleo de las mujeres jóvenes bajó sólo medio punto (de 29,6% a 29,1%).

Por otro lado, las personas cotizantes en el Banco de Previsión Social aumentaron en 18.500 durante 2025 en comparación con 2024. “El crecimiento es mayor entre las mujeres y en el interior del país. Los departamentos con mayor aumento son Maldonado (4,1%) y Rocha (2,3%). Los únicos que muestran variaciones negativas son Colonia, Florida (-0,3%) y Treinta y Tres (-0,2%)”, expresó.

Araya afirmó que, de las 18.500 personas adicionales que cotizaron a lo largo de 2025, unas 8.100 se desempeñan en el sector comercio, 2.400 en alojamiento y servicios de comida, y 2.100 en transporte y almacenamiento. En contraste, la administración pública y la industria manufacturera registraron caídas, con 3.000 y 1.000 cotizantes menos, respectivamente.

Señaló que, si bien la brecha de género en el empleo continúa siendo elevada –16 puntos porcentuales–, “2025 es el primer año de quiebre en la tendencia creciente que se había iniciado en la recuperación pospandemia. Es un objetivo de política que este cambio se mantenga y se profundice en los próximos años”.

A modo de síntesis, concluyó que, “a pesar de los cierres de empresas, 2025 ha sido un año bueno en materia de empleo y salarios. Tenemos desafíos importantes para seguir trabajando. Para eso estamos”.