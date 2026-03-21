8ª Fiesta de la Cerveza Artesanal
Rambla del arroyo Solís Chico, Parque del Plata, Canelones. 28 y 29 de marzo, 17.00
Trotsky Vengarán, Vanesa Britos, Lu Ferreira, Eté y los Problems, Ruperto Rocanrol, Se Armó Kokoa, La Penúltima, entre otros. Entrada libre.
52º Festival del Olimar Maestro Rubén Lena
Parque del río Olimar, Treinta y Tres. 28 de marzo al 2 de abril
- 28 al 31 de marzo: jornadas de canto popular
- 1º de abril: noche de rock
- 2 de abril: cierre con música tropical.
Además: concurso de canto, feria artesanal, stands comerciales, actividades diversas.
59ª Semana de la Cerveza
Paysandú. 28 de marzo al 5 de abril
- 28 de marzo: Catherine Vergnes, Lucas Sugo
- 29 de marzo: Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo, Los Tekis
- 30 de marzo: Roze, Marama
- 31 de marzo: La Penúltima, Un poco de Ruido
- 1º de abril: Luana, Chacho Ramos, Ángela Leiva
- 2 de abril: Cruzando el Charco, Ciro y los Persas
- 3 de abril: Cazzu
- 4 de abril: Paulo Londra
99ª Semana Criolla del Prado
Predio de la Asociación Rural del Uruguay, Prado, Montevideo. 29 de marzo al 5 de abril
Exposiciones, feria, paseos, música folclórica, gastronomía típica y actividades para toda la familia.
45ª Criolla del Parque Roosevelt
Parque Roosevelt, Canelones. 1º al 5 de abril
Competencias, música, feria y plaza de comida.
39º Festival Minas y Abril
10, 11 y 12 de abril
- 10 de abril: Gnomo, Conociendo Rusia, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca.
- 11 de abril: Larbanois & Carrero, Chacho Ramos, The La Planta, Yandira y Los Adas.
- 12 de abril: Desfile de caballería gaucha, Copla Alta, Natalia Ortega, La Penúltima.
Entradas por Redtickets. Viernes $ 500, sábado $ 450, domingo $ 350. Abono $ 1.000.
42º Festival del Asado con Cuero
Lascano, Rocha. 10, 11 y 12 de abril
Espectáculos artísticos, desfile gauchesco, feria callejera y mucho asado con cuero. Entrada libre.
30ª Fiesta de la Uva y el Vino
Ciudad Rodríguez, San José. 10, 11 y 12 de abril
Propuestas culturales, actividades criollas, espectáculos musicales y demostraciones vinculadas a la producción vitivinícola.
- 10 de abril: La cocina está de Fiesta kids
- 11 de abril: La Misma Cuadra, La Penúltima.
- 12 de abril: Sonido Cristal, Chacho Ramos.
Entrada libre y gratuita.
64ª La Revancha del Prado
Ruta 57, frente a La Lata Vieja, Cardona, Soriano. 10,11 y 12 de abril
Organizada por la Sociedad Criolla La Lata Vieja y Agrupación Waldemar Cabral.
Competencias, ruedas, premios.
11 de abril: Copla Alta, Lucía Chappe, Enzo Castro, La Misma Cuadra, La Penúltima.
14ª Fiesta del Guiso Criollo
Parque Centenario, Trinidad, Flores. 12 de abril
Concurso de guiso criollo, ambientación y postre tradicional, espectáculos artísticos, plaza de comidas.