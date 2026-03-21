Empleo y producción

La edición “más grande y más completa” de Expoactiva reúne 330 empresas y espera a unas 30.000 personas. Pero, en un año particularmente complejo, sirve como disparador para hablar no solo de la historia de la exposición, sino también de ciencia y conocimiento, sostenibilidad, medio ambiente, y de “la importancia de la red de contención a los productores más pequeños”, para los que es necesario que “las herramientas aparezcan en tiempo y forma”