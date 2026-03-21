8ª Fiesta de la Cerveza Artesanal

Rambla del arroyo Solís Chico, Parque del Plata, Canelones. 28 y 29 de marzo, 17.00

Trotsky Vengarán, Vanesa Britos, Lu Ferreira, Eté y los Problems, Ruperto Rocanrol, Se Armó Kokoa, La Penúltima, entre otros. Entrada libre.

52º Festival del Olimar Maestro Rubén Lena

Parque del río Olimar, Treinta y Tres. 28 de marzo al 2 de abril

  • 28 al 31 de marzo: jornadas de canto popular
  • 1º de abril: noche de rock
  • 2 de abril: cierre con música tropical.

Además: concurso de canto, feria artesanal, stands comerciales, actividades diversas.

59ª Semana de la Cerveza

Paysandú. 28 de marzo al 5 de abril

  • 28 de marzo: Catherine Vergnes, Lucas Sugo
  • 29 de marzo: Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo, Los Tekis
  • 30 de marzo: Roze, Marama
  • 31 de marzo: La Penúltima, Un poco de Ruido
  • 1º de abril: Luana, Chacho Ramos, Ángela Leiva
  • 2 de abril: Cruzando el Charco, Ciro y los Persas
  • 3 de abril: Cazzu
  • 4 de abril: Paulo Londra

99ª Semana Criolla del Prado

Predio de la Asociación Rural del Uruguay, Prado, Montevideo. 29 de marzo al 5 de abril

Exposiciones, feria, paseos, música folclórica, gastronomía típica y actividades para toda la familia.

45ª Criolla del Parque Roosevelt

Parque Roosevelt, Canelones. 1º al 5 de abril

Competencias, música, feria y plaza de comida.

39º Festival Minas y Abril

10, 11 y 12 de abril

  • 10 de abril: Gnomo, Conociendo Rusia, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca.
  • 11 de abril: Larbanois & Carrero, Chacho Ramos, The La Planta, Yandira y Los Adas.
  • 12 de abril: Desfile de caballería gaucha, Copla Alta, Natalia Ortega, La Penúltima.

Entradas por Redtickets. Viernes $ 500, sábado $ 450, domingo $ 350. Abono $ 1.000.

Foto del artículo 'Calendario de fiestas'

42º Festival del Asado con Cuero

Lascano, Rocha. 10, 11 y 12 de abril

Espectáculos artísticos, desfile gauchesco, feria callejera y mucho asado con cuero. Entrada libre.

30ª Fiesta de la Uva y el Vino

Ciudad Rodríguez, San José. 10, 11 y 12 de abril

Propuestas culturales, actividades criollas, espectáculos musicales y demostraciones vinculadas a la producción vitivinícola.

  • 10 de abril: La cocina está de Fiesta kids
  • 11 de abril: La Misma Cuadra, La Penúltima.
  • 12 de abril: Sonido Cristal, Chacho Ramos.

Entrada libre y gratuita.

64ª La Revancha del Prado

Ruta 57, frente a La Lata Vieja, Cardona, Soriano. 10,11 y 12 de abril

Organizada por la Sociedad Criolla La Lata Vieja y Agrupación Waldemar Cabral.

Competencias, ruedas, premios.

11 de abril: Copla Alta, Lucía Chappe, Enzo Castro, La Misma Cuadra, La Penúltima.

14ª Fiesta del Guiso Criollo

Parque Centenario, Trinidad, Flores. 12 de abril

Concurso de guiso criollo, ambientación y postre tradicional, espectáculos artísticos, plaza de comidas.