La Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay (CIPU) hizo pública una carta en la que expresa su respaldo al presidente Yamandú Orsi, quien dijo a los ministros que 2026 “es el año de la ejecución”. Sin embargo, la misiva sostiene que “la pesca sigue sufriendo” y que “el gobierno dijo hace un año que el sector pesquero era prioritario, pero pasó un año y los planteos realizados siguen sin avances”.

Agregan en la carta, dada a conocer en las redes sociales, que no podrían “estar más de acuerdo con el presidente”, pero que, por el momento que atraviesa la pesca, “son miles de trabajadores los que ven que sus empleos están pendiendo de un hilo”.

Expresan que están “ante un caso concreto en el que la falta de decisiones o, peor aún, acciones contraproducentes que se toman todos los días ‘dejarán atrás’ a muchas personas que se esfuerzan cada día por salir adelante trabajando. Las empresas vienen haciendo un esfuerzo enorme por mantener la actividad y preservar la mayor cantidad de empleos; sin embargo, siguen pendientes temas con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Banco de Previsión Social”.

Señalan que hay asuntos por tratar y solucionar con Ancap, con la Administración Nacional de Puertos, Prefectura Nacional Naval y la Armada Nacional, que “son esenciales para salir adelante”. En ese sentido, la cámara expresa que “la Dinara [Dirección Nacional de Recursos Acuáticos] sigue siendo irracional, burocrática y lenta, con multas de decenas de miles de dólares por temas menores, contribuyendo así a destruir al sector, en vez de ser aliada y promotora, como se comprometieron las autoridades cuando asumieron”.

En ese sentido, destacan que, “como si todo eso fuera poco, asistimos a una insólita celeridad del Ministerio de Ambiente, para autorizar la prospección sísmica, que significa un golpe enorme al sector, a pesar de haber advertido sobre su impacto en la pesca tanto de altura como costera, con estudios científicos que así lo demuestran. No es un tema entre privados. Es una decisión del gobierno que afectará la sobrevivencia de empresas y empleos”.

Al respecto, señalan que desde hace meses que la cámara le presentó al gobierno “un documento con un diagnóstico y un conjunto de acciones imprescindibles, urgentes y de mediano y largo plazo, para que la pesca vuelva a ser un sector relevante para la economía nacional”, y resaltan que “se continúan esperando respuestas”, mencionando en ese párrafo al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.