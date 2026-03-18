La aduana de la República Popular China devolvió un lote de carne bovina proveniente de nuestro país para su destrucción tras detectar restos de medicamentos garrapaticidas, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en un comunicado emitido este martes.

De acuerdo con la misiva, restos de la sustancia fluazurón fueron encontrados en un embarque proveniente del frigorífico San Jacinto, razón por la que las autoridades del país asiático “dispusieron la suspensión de la aceptación de declaraciones de importación de productos cárnicos bovinos de dicha empresa para los envíos a partir de la fecha”, señaló la cartera.

En declaraciones a Montevideo Portal, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, reiteró la situación jurídica y expresó que lo sucedido “estaba dentro de lo que podía pasar, porque venía ocurriendo”. Lamentó que a pesar de haber “llamado a la conciencia de los productores”, por el momento no se ha subsanado el problema, y recordó que “esto es una cuestión que nos perjudica a todos y que hay que respetar los tiempos de espera”.

En octubre de 2025, la cartera aprobó la Resolución 311/025, que, entre otras, tipifica como falta grave “la detección de residuos de medicamentos veterinarios ectoparasiticidas en ganado bovino para faena por encima del límite de tolerancia establecido a nivel nacional o para el mercado de destino”.

Dicha resolución fue anunciada luego de que, en un caso similar al de esta semana, China detectara trazos de fluazurón en embarques de carne vacuna y estableciera un plazo de 45 días para la implementación de medidas disuasorias “en función del compromiso asumido en el protocolo acordado entre Uruguay y China para la carne bovina”.

La normativa establece la aplicación de una multa equivalente a 14.400 unidades indexadas, con posibles incrementos en caso de relapso, así como también la suspensión preventiva de movimiento de ganado por 90 días, extensible a 180 para los establecimientos reincidentes. Sin perjuicio de ello, en el comunicado se aclara que el lote afectado “corresponde a una faena realizada en setiembre de 2025”, por lo que se encuentra fuera del alcance de la misma.

A pesar de todo, Fratti dijo que la administración aún recibe “reclamos para que no se tomen sanciones”, algo que vuelve “bastante difícil la tarea”. “Es un desastre, porque en realidad es una responsabilidad nuestra, no podemos mirar para el costado ni cruzar a nadie”, aseveró.

“El MGAP se encuentra en contacto con las autoridades de la República Popular China, en el marco de los protocolos bilaterales vigentes, y continúa fortaleciendo los sistemas de control y supervisión de los productos cárnicos destinados a exportación, con el objetivo de prevenir situaciones similares y resguardar el desarrollo del comercio bilateral”, concluye el documento.