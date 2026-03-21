Una delegación del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) se reunió este viernes con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, para abordar varios temas, entre ellos, la situación de algunos centros de 24 horas y la falta de pago a trabajadores tercerizados, que son contratados tanto por organizaciones no gubernamentales como por organizaciones de la sociedad civil.

En diálogo con la diaria, la presidenta de Sutiga, Anabela Espino, dijo que “fue una muy buena reunión”, en la que se trasladó a las autoridades de la cartera cuáles son los centros de atención con dificultades para pagar los sueldos a los trabajadores. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en tanto, se explicó cómo es el proceso del pago de salarios y se informó al sindicato que se buscarán agotar todos los medios para pagar los salarios adeudados antes del 31 de marzo.

La dirigente señaló que en la instancia de este viernes se instaló una mesa de trabajo y se presentaron propuestas sobre mejoras en los lugares de trabajo, en el sistema que se implementa para trabajar con los usuarios, y con ello, los ajustes o mejoras que pueden efectuarse en la ejecución de la protección social. Por tal motivo, se acordó una reunión para la tercera semana de abril, a la que concurrirá nuevamente Civila. En esa reunión, Sutiga tiene previsto presentar nuevas propuestas para abordar distintos asuntos.

“Fue una reunión de mucho diálogo y con varios puntos de vista, incluso en cuestiones relacionadas a la protección social. Ahora esperamos que esto siga teniendo buen curso, pero, sobre todo, [solucionar] el tema de los pagos, que es lo que más nos preocupa, que los trabajadores no estén pensando a futuro si cobran el salario o no. En cuestiones de las organizaciones en sí nos dijeron que varias ya se han puesto a tiro con toda la documentación y que eso facilitará las cosas”, expresó Espino.

Consultada acerca de los motivos de las dificultades en el pago de los salarios, la dirigente dijo que “el problema es de carácter estructural”. “El Mides, como otros organismos públicos, quedó debilitado, con falta de personal en diversas áreas. Esta situación se vio profundizada tras el cambio de gobierno, cuando un número importante de trabajadores pasó a desempeñar funciones en pases a comisión en otros organismos”, expresó.

De todos modos, en base a la información que se brindó en la última reunión, Espino dijo que “se están comenzando a tomar medidas para revertir este escenario”. “El Mides prevé realizar futuros llamados para reforzar los equipos de trabajo, y ya se han fortalecido algunas áreas, como auditoría, entre otras, con el objetivo de optimizar los procesos de control y dar respuestas más ágiles y eficientes. Esto es lo qué explicó el ministro Civila y su equipo”.

Con respecto a la falta de personal en distintos programas, la dirigente dijo que “lo que se denunció desde Sutiga, en el gobierno pasado, fue el desmantelamiento del Mides y de las políticas sociales”. “Las autoridades nos expresaron que harán lo posible e imposible para que las partidas bajen en tiempo y forma, y con ello, se ejecuten los pagos”, agregó.