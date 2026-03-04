El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el boletín técnico que brinda mensualmente los datos de actividad, empleo y desempleo, en esta ocasión correspondiente a enero pasado.

De acuerdo con el informe, la tasa de actividad en el país se situó en 64,6%, la tasa de empleo en 59,8% y la tasa de desempleo en 7,4%, es decir, 0,7% más bajo que en enero de 2025.

En Montevideo, la actividad fue de 65,1%, el empleo llegó a 60,4% y el desempleo a 7,3%. En tanto, en el interior, los datos marcaron 64,3%, 59,5% y 7,5%, respectivamente.

Cuando los datos son separados por género, se observa que para los varones la actividad en enero marcó 71,8%, el empleo 67,6% y el desempleo 5,9%, mientras que en las mujeres la actividad fue de 58,0%, 52,7% el empleo y 9,2% el desempleo.

En la categoría edades, las personas entre 35 y 44 años son las que tienen mayor índice de actividad (92,3%) y de empleo (88,6%). El desempleo en esta franja fue de 3,4%. El otro extremo son las cifras de los ciudadanos de entre 14 y 24 años, ya que la actividad se situó en 44,5%, el empleo en 33,1% y el desempleo en 25,6%. Por su parte, las personas de entre 25 y 29 años registraron un nivel de actividad de 88,9%, empleo de 80,3% y desempleo, 9,6%.

Acerca de las características de las personas ocupadas, el INE estima que el 8,2% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se ubica en 20%. “Otra característica a mencionar es la relativa al fenómeno de las personas ocupadas ausentes, cuya estimación para enero fue de 28,3%. En cuanto al promedio de horas efectivas trabajadas en la ocupación principal, este se estimó en 22,6 horas”, indicó el instituto.