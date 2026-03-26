La embajada de la República Popular China en nuestro país envió una carta a la Intendencia de Florida (IDF) en la que dice desconocer la empresa tabacalera Maregroup SA, cuyos propietarios clausuraron una fábrica que empleaba a 40 trabajadores en la zona franca de Florida de manera sorpresiva.

En la misiva, que difundió TV Florida en redes sociales, las autoridades de la misión china en nuestro país afirmaron no tener registro de Maregroup SA en su base de datos. Añadieron que la empresa “nunca ha intentado establecer ni ha mantenido contacto” desde que arribó a nuestro país, por lo que desconocen su situación. Sin perjuicio de ello, expresaron su disposición a “brindar la asistencia posible en relación con la situación actual de la empresa” y solicitaron a la IDF que designe un contacto que lleve adelante las comunicaciones entre ambas instituciones.

La comunicación de este miércoles responde a una solicitud de entrevista que curso la semana pasada el intendente de Florida, Carlos Enciso, dirigida al embajador chino, Huang Yazhong, para abordar posibles líneas de acción ante el cierre de la empresa tabacalera. En el documento –al que también adhirieron los representantes de la Zona Franca Florida y el Sindicato Autónomo Tabacalero, Juan Della Ventura y Nicolás Piñeyro, respectivamente– el intendente expresó su “profunda preocupación” ante la clausura, que llevó a la pérdida de 40 puestos de trabajo directo. Agregó que el cierre de la empresa es motivo de mayor preocupación, ya que “no solo ha paralizado su actividad, sino que ha cerrado todo acceso a sus instalaciones” y “retirado equipos esenciales”.

Enciso planteó que “no se encuentra con quién hablar de parte de la empresa”, por lo que “se ha perdido todo vínculo”. “Con esta actitud, ni los trabajadores ni la propia zona franca tienen caminos para dialogar y buscar soluciones amigables sobre obligaciones o haberes impagos por parte de la empresa Maregroup, y mucho menos de encontrar caminos viables para continuar con la actividad laboral y productiva”, añadió.