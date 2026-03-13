La 39ª edición de la Fiesta de la Patria Gaucha se desarrolla del 7 al 15 de marzo en la Laguna de las Lavanderas, Tacuarembó. El evento, una tradición de la capital departamental, se realiza desde 1987, y, según cuenta Hugo Pereda, presidente de la comisión organizadora, fue una iniciativa del entonces edil Carlos Arezo (ver recuadro). De acuerdo con Pereda, Arezo había hecho un viaje de seis meses por España y observó que allí cada pueblo o localidad tiene su propia fiesta, que le hace honor a la cultura del lugar. En consecuencia, presentó un proyecto a la Junta Departamental de Tacuarembó. En este sentido, el actual presidente de la junta y también integrante de la comisión organizadora, Juan Eustathiou, considera que la fiesta “nació en la junta”.

Para Pereda, la Patria Gaucha es “esencialmente una competencia de sociedades nativistas, con un fogón”. Este fogón debe estar caracterizado por un “evento histórico de su zona” o por el tema que haya dispuesto la comisión. Eustathiou destacó que al principio eran solo nueve sociedades tradicionales las que participaban y que hoy “hay tres categorías”, lo que marca el crecimiento sostenido de la actividad.

Carlos Casas, de la ciudad de Melo, explicó a la diaria que su agrupación participa en la Patria Gaucha desde hace 37 años. Contó que preparar el rancho “lleva más o menos un mes y medio”, pero que el resto, “como la parte histórica”, se prepara durante todo el año. “Normalmente tratamos de que la representación histórica sea muy viva”, agregó. Por otra parte, dijo que en los últimos cuatro o cinco años les ha ido bien, “con varios premios”.

Carlos López, por su parte, de la Sociedad Criolla Paisanos Unidos de Achar, dijo que participan desde 1998. También comentó que prepararse para la Patria Gaucha les lleva todo el año, y que están en la Laguna de las Lavanderas, donde se llevará a cabo el evento, desde el 16 de febrero, “solo para la construcción del rancho”, pero que “mientras hay gente trabajando acá, hay otros que están preparando caballos”.

Señaló que “es difícil” adaptar la propuesta a lo que pide la comisión, por la limitación temporal, que va hasta 1920; por lo cual hay que conseguir “materiales, documentos”, y una vez que se decide la propuesta, llevarla a cabo “cuesta un montón de plata”. Para conseguir el dinero hacen un “beneficio” y además todos los integrantes colaboran con algo.

Foto: Alessandro Maradei (archivo, marzo de 2024)

Eustathiou señaló que desde hace siete u ocho años “a las distintas sociedades se les brinda una compensación económica para que puedan arrancar”, debido a que no cuentan con más recursos que los que puedan obtener en alguna actividad a beneficio o alguna “criolla”. Esta es una forma de ayudarlos, pero también de “asegurarnos de que hagan algo bueno”, expresó.

Si bien la Patria Gaucha busca rescatar las tradiciones típicas de nuestro país, para Pereda “la fiesta no puede ser monótona; cada año tenemos que crear algo nuevo”. Sostiene que “desde que empezamos, que eran básicamente los fogones, las jineteadas, el ruedo”, la fiesta ha cambiado muchísimo. En ese sentido, agregó que “no nos dan los nueve días para todas las nuevas ideas que tenemos”.

También destacó el concurso gastronómico, que dura tres días; el de la tortafrita, que se hace el último día, y una competencia que “ha llamado poderosamente la atención de los medios capitalinos”: el concurso para niños que viven en el medio rural, de entre 8 y 12 años, y que aprendieron a cocinar “con la madre, la tía o la abuela”. Para este concurso, el Ministerio de Turismo dispuso la entrega de un premio específico.

Además, hay exposiciones que realizarán 90 alumnos de escuelas rurales, que mostrarán distintas investigaciones que han llevado a cabo con sus maestras. Pereda valoró esta instancia porque los niños pueden estudiar su entorno y hablar sobre lo aprendido.

Estos niños, junto con otros de escuelas de la ciudad de Tacuarembó, también participarán en otras competencias, por ejemplo, “las carreras de embolsados o la carrera del huevo”. Según Pereda, son actividades antiguas que han “rescatado”. La posta de carretillas y la gincana gaucha también están entre las actividades previstas.

Eustathiou destacó el concurso de cuerpos de baile, “que se hizo para fortalecerlos”. Según el edil, gracias a la influencia de la Patria Gaucha se “han formado nuevos cuerpos de baile y han resurgido otros”. Desde su punto de vista, esto fomenta que sigan practicándose bailes tradicionales como el pericón o el gato.

Hugo Pereda, presidente de la Comisión organizadora de la Patria Gaucha. Foto: Juan Martínez

La forma de financiar la fiesta

Pereda dijo que la edición del año pasado costó 1.600.000 dólares, algo que, “para recaudar en una semana, no es fácil”. Además, de acuerdo con el decreto departamental que creó la comisión organizadora, la fiesta no puede tener fines de lucro y la entrada debe ser a un “precio popular”.

Eustathiou, por su parte, señaló que la fiesta cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, pero que el monto aportado desde dicha cartera “depende del ministro de turno”. La comisión también busca otros medios de financiamiento como la venta de publicidad.

Pereda y Eustathiou señalaron que más de 250 personas trabajan en la Patria Gaucha durante los nueve días que dura la fiesta. El edil agregó que además “hay que pagarles a la Policía, a los bomberos y a los inspectores de tránsito, que esos días no trabajan para la intendencia, lo hacen para la comisión”. En ese sentido, Pereda subrayó la rigurosidad económica con la que trabaja la Patria Gaucha, y Eustathiou enfatizó que cumplen “con toda la ley”, al tiempo que opinó que la “carga fiscal es muy alta”, al igual que los trámites burocráticos. Con relación a esto, dijo que existe una tarifa distinta para artistas uruguayos y extranjeros dado que los últimos “deben pagar prácticamente el doble de impuestos”.

En otro sentido, el presidente de la Junta Departamental explicó que la Patria Gaucha “genera un alud” en la ciudad de Tacuarembó, debido a la cantidad de gente que viene de otras partes del país. Resaltó que solo la empresa de transporte de pasajeros Turil trae 11 ómnibus por día desde Montevideo, y agregó que la mayor parte del público visitante es de la capital, en primer lugar, y luego de Rivera.

Esto, a su vez, genera que “trabajen los restaurantes, los taxistas, las costureras” debido a la cantidad de gente que desea comprar ropa para la fiesta. A su vez, Eustathiou explicó que como en la ciudad no tienen capacidad hotelera para recibir a la gente que viene de otras partes, muchas personas alquilan sus casas o partes de estas.

Pereda contó que hace unos años hicieron un cálculo que arrojó que en esos días “se mueven” en Tacuarembó entre “tres y cuatro millones de dólares”.

De acuerdo con Pereda, el público que asiste a la Patria Gaucha “puede ser muy variable” debido a que, “si llueve, estás liquidado”. Pero en condiciones normales asisten unas 50.000 a 60.000 personas, informó Eustathiou.

Hugo Pereda, presidente de la Comisión organizadora de la Patria Gaucha. Foto: Juan Martínez

El desfile gaucho y la misa criolla

Tanto el desfile gaucho por la ciudad, que se hace el antepenúltimo día, como la misa criolla tienen una importancia simbólica para la comisión organizadora. Para ambos organizadores, la Iglesia católica fue muy importante en tiempos del dominio colonial español, pero también durante la independencia, y en esa línea el presidente de la Junta Departamental señaló que la fiesta es un homenaje a José Artigas, que este “era profundamente católico” y que incluso “su mano derecha, Dámaso Antonio Larrañaga, era cura”.

Eustathiou también contó que actualmente se “bendicen los palenques”, que tal vez “no a todos les toca”, pero “nosotros notamos que la mayoría de los jinetes se persignan antes de subir al caballo”. Entonces, “en respeto a su creencia y para que se sientan seguros, se bendice el palenque”.

Pereda explicó que es cristiano, pero que la única misa a la que va “es a la de la Patria Gaucha”, debido a la presencia de payadores y a las ofrendas que realizan las distintas sociedades tradicionalistas, siempre con artículos gauchos. Por otro lado, contó que este año la sociedad nativista de Florida le va a regalar a la Patria Gaucha una imagen de la virgen de los Treinta y Tres, que va a llegar “justo para la misa”.

Tanto Pereda como Eustathiou explicaron que esto no es impedimento para que personas con otras creencias participen en la fiesta. El presidente de la comisión agregó que este año “participarán los mormones [Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días]”, con una actividad en la que buscarán el origen de los apellidos de las personas del público que deseen participar. Para Pereda esto “es muy interesante, sobre todo para personas del medio rural que muchas veces no tienen acceso a esa información”. Eustathiou aclaró que, si bien pueden participar, no pueden realizar proselitismo religioso en la fiesta.

Respecto del desfile gaucho, el edil explicó que habrá 4.000 caballos, y que hubo épocas en que hubo que “corregir” a las personas que participaban en el desfile, ya que no se puede “llevar banderas partidarias, no se puede maltratar a los animales, no se puede andar mal vestido”. Explicó que “el animal entre otros se siente tranquilo, entre pares”. “El bobo es el que está arriba, que lleva al animal a punta de espuela o a garrotazo”, sentenció. Estas situaciones pueden ser problemáticas si el caballo “empieza a saltar y choca a otro”, porque puede generar una cadena “y son como los bolos”, ilustró.

Foto: Juan Martínez

Por eso los organizadores están atentos, y si “hay alguno que va haciendo payasadas, alguien se le arrima y le dice: ‘Compórtate; si no, te saco del desfile’”. En este sentido, aseguró que “cada aparcería de concurso debe tener un comisario de desfile”. Estos son responsables de “su gente”. Entonces, por ejemplo, “si a algún gurisito se le aflojó la cincha, el comisario baja del caballo y lo arregla”; también si a alguien se le cae “el rebenque o las riendas”.

El desfile también ha servido de fuente de renta para algunas personas en Tacuarembó ya que hay quienes alquilan caballos para desfilar. Según Pereda y Eustathiou, el alquiler de un caballo ensillado cuesta 3.000 pesos.

La historia del afiche

Todas las ediciones de la Patria Gaucha, desde la primera, tiene un afiche promocional. Pereda contó que para las primeras siete ediciones “llamábamos a concurso”, pero como “no teníamos mucho éxito”, a partir de la octava edición “le pedimos a Wilmar López, que era un pintor de acá de Tacuarembó, que diseñó y pintó los afiches hasta la 26° edición”. Pereda y Eustathiou lo describen como “un gran pintor” y cuentan que “nunca nos quería cobrar”. “Él se sentía identificado con la Patria Gaucha”, sostuvo el edil.

López normalmente pintaba gauchos y “decía que la fuerza estaba en los ojos”, explicó Eustathiou. Salvo en ocasiones puntuales, cuando la comisión le pedía otra cosa, como cuando pintó a Artigas o un caballo, normalmente “se lo dejaba libre”. De la misma manera que él “no nos quería cobrar”, no se le exigía algo específico.

Luego, “tuvimos una etapa con los cuadros de Juan Manuel Blanes, que para poder utilizarlos pedimos permiso a sus herederos”, contó el edil departamental. También se le pidió al pintor uruguayo Philip Davies, que como en algunas de sus pinturas aparecían “personas reales” había que pedir permiso para utilizarlo.

Por lo tanto, “volvimos a decirle al artista que cree”. Pereda conoció a Fernando Fraga, y en las últimas ediciones ha sido el pintor del afiche. Como “el arte tiene un precio”, de acuerdo con Eustathiou, el factor económico también es importante a la hora de elegir al pintor. Fraga es el que ofrece mejores precios y “el que más agrada a la comisión”. Según Eustathiou, el artista pregunta qué desea la comisión y ofrece tres o cuatro posibilidades, y luego habla del precio. Este año la discusión respecto del afiche fue “que la china parecía triste”, explicó Eustathiou. “Le pedimos que nos explicara por qué estaba triste”, agregó.

Foto: Juan Martínez

Los espectáculos artísticos

Victoria Ezquerra, una de las encargadas de elegir a los artistas presentes en la fiesta, explicó que este año “el 80% de la grilla pertenece a artistas folclóricos”. También se realizó un sondeo en las redes sociales de la Patria Gaucha para conocer las preferencias de la gente. En otro sentido, señaló que es un requisito que “el 50% de la grilla sea para artistas tacuaremboenses”.

Con relación a los artistas extranjeros, “tratamos de ver que hayan estado en grandes festivales, como Jesús María, Cosquín, Villa María y Viña del Mar. También en shows grandes en Punta del Este o Montevideo, por ejemplo, en el Antel Arena”, explicó. “Tratamos de que la población tacuaremboense tenga acceso a esos artistas de gran nivel”; de otra manera, “deberían gastar en pasajes a Montevideo, más la entrada, que ninguna baja de 2.000 pesos”, agregó.

Explicó que los grupos o artistas por los que se tiene mayor expectativa para este año son Ke Personajes, Destino San Javier, Rodrigo Tapari, Cumbia Club, Karina La Princesita –“que fue de las más pedidas en ese sondeo”–, Campedrinos, Lucas Sugo, The La Planta y Chacho Ramos.

Eustathiou explicó que hay dos tipos de público, “el que se interesa netamente por la criolla y el que va por el espectáculo”. Los primeros llegan a las 8.00 y se van a las 19.00, y los otros llegan a las 19.00 y se van a las 3.00 o 4.00 del día siguiente. “Para nosotros es fundamental contar con espectáculos de primer nivel, porque es un llamador de público”, y “con las entradas cubren económicamente la fiesta”, señaló.

Literatura gauchesca Carlos Arezo Posada escribió varios libros de contenido histórico, entre ellos, uno dedicado a la fiesta, denominado Vigencia del tradicionalismo: la Patria Gaucha, de Ediciones De la Plaza (2021).

