Incubacoop cumple 10 años de su creación y, por tal motivo, realiza este miércoles una actividad en donde sus autoridades y algunos de sus referentes compartirán cuáles han sido los principales logros y desafíos alcanzados a lo largo de esta década de trabajo y trayectoria.

En esta instancia, que se celebra a las 12.00 en el salón de actos de la Torre Ejecutiva, se realizará el lanzamiento de la 9ª convocatoria para proyectos innovadores y la firma de un nuevo convenio interinstitucional entre el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) e Incubacoop.

En el evento estarán presentes autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), encabezadas por la titular de la cartera, Fernanda Cardona; la presidenta de Inacoop, Graciela Fernández, y el presidente de Cudecoop, Hugo Montaño, junto con representantes de grupos incubados.

Acerca de la conmemoración y esta década de Incubacoop, habló con la diaria Juan Carlos Canessa, con 40 años de cooperativismo, y que es actualmente secretario general de Incubacoop y director social en el Inacoop.

Recordó que todo surgió en 2016, cuando en una reunión de Cudecoop se trabajaba y pensaba en la búsqueda de herramientas de desarrollo. Comentó que fue así como se dio la creación del Procoop, programa formativo que incluye actividades de capacitación y cursos prácticos para cooperativas, precooperativas y otras organizaciones de la economía social, y paralelamente se creó la incubadora de cooperativas, que posteriormente pasó a llamarse Incubacoop.

“Se diseñó un formato y un sistema para atraer al innovador, y paralelamente atraer al joven, por aquello de la renovación generacional. Luego se hizo un bosquejo y se analizó dónde estaba el sistema cooperativo, y dónde no estaba representado, y se llegó a la conclusión de que se necesitaba capital económico para moverse. Entonces Cudecoop recurrió al MIEM y al Inacoop”, explicó Canessa. Agregó que fue así como la incubadora en esos inicios comenzó a hacer sus primeras pruebas con llamados buscando los interesados posibles.

Sobre los primeros tiempos, señaló que “fueron muy exitosos porque se tenían fondos importantes, no solamente para el desarrollo de la nueva cooperativa, sino también para la compra de equipamiento para esas cooperativas. Esa alegría no duró mucho porque después hubo una marcha atrás con el apoyo para la compra de equipos y otros elementos que necesitaban las cooperativas. Hubo algún fracaso también, por supuesto, porque no todo es éxito”.

“Posteriormente vimos la posibilidad de armar una red de cooperativas, y así se creó la Red Latinoamericana de Incubadoras y Aceleradoras de Cooperativas. Esto agrupa a países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. Estamos trabajando en esa red de trabajo y de transmisión de conocimiento, y a la vez también para que visualicen a Uruguay como un país creador de nuevas oportunidades”, añadió.

Oficinas de Cudecoop. Foto: Gianni Schiaffarino

Con respecto a la novena convocatoria a proyectos innovadores, Canessa dijo que “el mensaje es mostrar cómo se llega, por dónde los interesados pueden comunicarse y cuán atractivo es el sistema cooperativo para Uruguay”. “Hoy 1.200.000 personas están relacionadas al sistema cooperativo. En un país de 3.400.000, es un volumen de habitantes importante, y que en todas las modalidades pueden trabajar. En cada una de las cinco clases de cooperativas que tiene el país puede ser muy atractivo para llamar a las personas que hoy necesiten viabilizar una experiencia o un conocimiento”, agregó.

Acerca de cuántos proyectos actualmente se están gestando en Incubacoop, dijo que en las convocatorias que hubo en el pasado, 200 emprendimientos cooperativos se inscribieron en la posibilidad de hacer desarrollo.

En ese sentido, dijo que “los recursos no son todos los que quisiéramos tener. Por eso es que se busca otro tipo de alianzas para conformar más. De esos 200 emprendimientos, 43 fueron seleccionados e ingresaron al proceso de incubación, con un total que abarcaba unas 250 personas. Esos 43 proyectos corresponden a los últimos cuatro años, y no a los diez años”.

Destacó que esos 43 proyectos corresponden a diferentes áreas, entre ellas, la agroecológica, agroindustrial, audiovisual, comercio, diseño, construcción, economía verde, educación, industria y servicios logísticos, medioambiente, movilidad rural y producción, servicios digitales, servicios profesionales, soluciones habitacionales, las TIC, turismo y videojuegos. Acotó que “son sectores que han visualizado a la incubadora como una herramienta de desarrollo cooperativo, y en esa transición también han ayudado a ir mejorando”.

Entre los departamentos en los que Incubacoop está presente con proyectos están Montevideo, Maldonado, Florida, Durazno, Cerro Largo, Canelones, Soriano, Treinta y Tres y Paysandú. “Esos son los diferentes departamentos donde la incubadora ha logrado tener proyectos. Es sumamente importante porque se juntan con otros proyectos que tiene la incubadora que se relacionan con el desarrollo territorial”, sostuvo.

“Esas características de emprendimientos cooperativos incubados que detallé en todos los departamentos donde está Incubacoop han logrado 60% de éxito. Creemos que, si bien estamos por arriba del 50%, no estamos conformes. Queremos ir a más, pero se tiene la limitante de la visualización de los sectores para invertir en esto. Y además el Estado también tiene sus problemas para enfocarlo”, expresó.

Con relación a la firma del acuerdo interinstitucional de este miércoles, Canessa dijo que se trata de tres organizaciones: Inacoop, Cudecoop e Incubacoop, “que refuerzan y continúan en esta política pública que es la Incubacoop, buscando superar lo hecho hasta el momento”. Concluyó que ve como una señal que hayan pasado tres gobiernos desde su creación “y, no importa quién esté, la incubadora sigue trabajando, y eso es una fortaleza”.