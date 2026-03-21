La empresa Fadisol SA fue fundada en 1979 y un año después comenzó con la comercialización de semillas forrajeras y exportación de miel, como uno de los primeros pasos importantes en un camino que hoy tiene 47 años de trayectoria y que continúa rumbo al medio siglo con logros importantes, como la importación de maquinaria desde Europa y Estados Unidos, y la inauguración de una planta de almacenaje y mezclado de fertilizantes líquidos, en 2023.

Con plantas de silos en Villa Ansina y Ombúes de Lavalle, donde también están las oficinas, su director es Juan Foderé, quien dialogó con la diaria acerca de cómo trabaja la empresa, de las exportaciones, de los productos, del mercado nacional y proyectos y perspectivas para el año en curso. Uno de los temas abordados fue la experiencia que tuvo la firma con una empresa china, con la que negoció la exportación de sorgo hacia el gigante asiático.

Acerca del trabajo con esta semilla, comentó que en la producción de 2024 –cosecha de 2025– se realizó un plan piloto con la exportación de sorgo de bajo tanino (BT) a China. Sobre las conclusiones de la experiencia, señaló que “terminó siendo un negocio complejo, porque China, si bien es un país con gran consumo de granos, con relación al sorgo, su gran abastecedor en el mundo es Australia”. Agregó que cuando se comenzó a definir el negocio, Fadisol se encontró ante una competencia compleja. Primero, por cercanía, y segundo, por volumen. El plan piloto confeccionado abarcaba 5.000 toneladas de la semilla, con base en contenedores.

“Se terminó comercializando solo un volumen, y ellos cumpliendo parte de lo pactado. Fue un negocio complicado, porque además de la competencia con Australia, que era mucho más barato por cercanía, había temas logísticos y de costos. Uruguay es un país caro en la logística”, manifestó. Finalmente se exportaron 500 toneladas a China, que fueron solo prelimpiadas, como parte del proceso o tratamiento del grano. Otras 4.000 toneladas se comercializaron finalmente en el mercado interno.

Vistos los resultados, y sobre si la inversión en el plan fue rentable o no, destacó que “no se perdió”, pero reconoció que “no se pudo culminar de buena forma lo inicialmente planificado, que era un negocio de exportación a China, por ser un mercado nuevo, con el que se podría haber tenido más fluidez en el tiempo. Los números no fueron malos, pero no se pudo cumplir con lo que se creía, que era ingresar al mercado de ese país asiático con un negocio a largo plazo”.

Foderé comentó que Fadisol “cumplió al 100% con todas las exigencias que realizó China en cuanto al producto. De hecho, las chacras donde se cultivó el sorgo fueron mostradas al Ministerio de Ganadería y Agricultura, pero el problema se dio en un tema comercial”, y sostuvo, a modo de reflexión, que, “en el momento que se piensa en un negocio, sobre todo en contenedores, logística y geográficamente existen competidores con volúmenes más importantes y mucho más cercanos. Entonces, se hace inviable, porque China comprará solo cuando los demás países no le puedan suministrar esa semilla”.

Fadisol continúa actualmente en contacto con la firma asiática. Incluso, una delegación visitó las instalaciones en China, en setiembre de 2025. “Se busca generar negocios con otros granos, como el arroz. El director de la empresa, mi padre, Carlos Foderé, viajó con la misión presidencial a China, y visitó la empresa en febrero. En lo comercial estamos intentando hacer negocios, pero sucede que, cuando tratamos de juntar las partes, nos encontramos con una traba importante que es la logística”.

Puerto de Montevideo. Foto: Gianni Schiaffarino (archivo, octubre de 2025)

El director de Fadisol entiende que, en referencia al mercado local actual, “se tiene la gran suerte de que el ganado está muy fuerte. Entonces, todo lo que son granos los está consumiendo el mercado interno, sobre todo el mercado cárnico”, y explicó que se trabaja mucho con la soja, el trigo y la canola.

En esa línea, agregó que “se está atravesando, fuera del país, un momento de inestabilidad comercial, por lo que está pasando en el mundo con las guerras, pero eso lamentablemente nos genera oportunidades de negocio, porque Uruguay tiene la materia prima, lo cual es muy importante. Es la realidad, y al mismo tiempo acontece que los commodities estaban muy complejos”.

Por su parte, en materia de precios en el mercado local de hoy, dijo que con soja se están haciendo negocios en torno a 390 dólares. Al respecto, precisó que “no es un precio malo”, pero “la realidad marca que el sector está muy complicado”, básicamente por el tema del clima. “Entonces, si no se tiene producción, de nada importa que los valores sean buenos. Esto tiene momentos malos y buenos, pero al final hay que estar preparado para todos los momentos”.

Con relación al mercado local y a la cotización del dólar, comentó que “es una traba muy importante que hoy se tiene, sobre todo en el sector agropecuario. El tipo de cambio es una complejidad más que relevante. Hay una gran parte de los costos en pesos, y hoy cambiar un dólar se hace difícil”.

“Uruguay no es competitivo”

Fadisol como empresa trabaja en diversos rubros y está vinculada al sector agrícola, expresó Foderé, quien destacó que se está comercializando “muy bien” el grano para lo que es el consumo interno. En lo que respecta al trabajo con la semilla de raigrás y las semillas forrajeras, Foderé destacó que algunas son licencias propias, mientras que otras son licencias de terceros. Sobre este producto, dijo que la empresa tiene acuerdos comerciales con compañías que son grandes exportadoras de semillas forrajeras en el mundo. “Se ha trabajado mucho esta semilla en el mercado, y desde hace años. Además, se vendió también raigrás a China”, destacó.

Sobre si hay comparación entre lo que fue vender sorgo y raigrás al país asiático, dijo que “China está muy bien abastecido. Tiene países en el mundo que le venden grandes volúmenes, y cuando empezamos a ofrecer raigrás al mundo, ya nos quedamos totalmente fuera del mercado. Actualmente China compra raigrás en Brasil y Europa, pero hay países como Argentina que están produciendo grandes volúmenes, y a costos muy inferiores a los de Uruguay. Finalmente, tratamos de cubrir lo que otros no pueden”.

En referencia a la competitividad para el sector en la actualidad, comentó que “Uruguay no es competitivo”, y que “estamos totalmente fuera. Lo que sí está es la confianza del mundo en Uruguay. Pero, si vamos a volúmenes, no podemos competir. Además, estamos geográficamente lejos de donde están los grandes consumidores, que son Europa y Asia, y eso complica. Es la realidad. El país tiene otros condimentos, y nos dan oportunidades, que hay que intentar aprovechar al máximo”.

“Somos un país exportador. Siempre lo hemos sido, y la verdad que se hace difícil no serlo, porque también somos caros. Entonces, es difícil armar una industria pensando en los grandes costos impositivos que tenemos y todo lo que eso abarca en la ecuación final”, expresó.

La presencia y participación del gobierno en la asistencia, intervención y apoyo a las empresas y productores fue otro eje que el empresario consideró como trascendente en el trabajo que se desarrolla. Sobre esto, dijo que “el gobierno tiene que acercarse un poco más a lo que es la zona productiva, pero además son bienvenidos porque necesitamos de ellos. Creo que es más que importante en un país tan chico, hay que estar lo más juntos posible, para poder salir al exterior a ofrecer productos en conjunto”.

De cara al futuro, el empresario afirmó que “negocios se pueden hacer”, y que “Uruguay es un país creíble, tenemos muy buena trazabilidad, y productivamente somos buenos. Se está trabajando en el negocio del arroz. Hay una buena vinculación con genética de arroz chino, que para un mercado chino es un arroz totalmente diferente al que Uruguay produce hoy”.

En ese sentido, adelantó que “se está intentando cerrar un negocio con prosperidad en el tiempo, y para eso se trabaja. Con los empresarios de China se mantienen comunicaciones; ellos están muy interesados en recibir producción de arroz uruguayo y quizás se pueda empezar este año”.