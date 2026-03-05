Una delegación de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UOEGAS) se reunió eL martes con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a los efectos de dialogar sobre diversos temas, entre ellos la declaración de conflicto por la decisión de la empresa MontevideoGas de tercerizar el servicio de tomaconsumos, sin ninguna negociación con el sindicato.

El dirigente del sindicato Alejandro Acosta dijo a la diaria que “se intercambió información y opiniones varios temas, entre ellos el futuro del sector de gas natural y de las distribuidoras, de las posibilidades de unificación –que las empresas lo tienen como una línea de trabajo–, pero también ver que en este período se resuelva qué pasa con la concesión”.

Acerca del encuentro, comentó que intercambiaron sobre la decisión de MontevideoGas de privatizar parcialmente uno de sus servicios. “¿Bajo qué parámetros está la gestión? Esto es retomar políticas de tercerización que se aplicaban en los años 90. Si bien hoy no hay despidos, hay puestos de trabajo que no se cubren, y luego las funciones de esos puestos terminan siendo prestadas por empresas tercerizadas que tienen condiciones de trabajo peores a la de los trabajadores directos”, dijo Acosta.

Sostuvo que desde el sindicato se ha planteado que “el servicio de gas natural tiene que estar vinculado a Ancap, en cualquiera de las modalidades, porque la experiencia privada genera simplemente fracasos, dado que se atravesó dos experiencias privadas durante más de 20 años y ambas terminaron mal”. Afirmó, además, que los trabajadores tienen propuestas para el desarrollo de la actividad del gas natural, “ajustado a la realidad del sector”.

El sindicato se retiró de la reunión con la sensación de que al MIEM le preocupó el tema, manifestó Acosta. “Se verá si es posible encontrar mecanismos de trabajo que permitan poner en cuestión qué política se desarrolla por parte de las empresas que, de una u otra manera, están vinculadas a lo público-estatal”, agregó.

Consultado sobre si el Ministerio de Industria, Energía y Minería citará a MontevideoGas para dialogar sobre estos temas, respondió que, al margen de si la secretaría de Estado cita o no a la empresa, el sindicato entiende que “hay también otros actores que deben intervenir en estos asuntos, entre ellos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”.

Con respecto a la declaración de conflicto y si se solicitó reunión a los jerarcas del Ministerio de Trabajo, respondió que hubo una reunión el lunes, y que en esa instancia se informó que la empresa resolvió que no iba a negociar su decisión de privatizar el servicio de tomaconsumos. “En realidad lo que se planteó era suspender la decisión mientras se podía negociar alternativas, pero MontevideoGas respondió que no”, concluyó.