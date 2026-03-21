El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el subsecretario de la cartera, Hugo Barretto, mantuvieron el jueves una reunión con el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela. El propósito de la reunión fue la participación de la Udelar en la discusión sobre la posible reducción del tiempo de trabajo en distintos sectores de la producción nacional. Se espera que este debate se abra en el marco del Consejo Superior Tripartito.

En el encuentro, además, Castillo y Barretto entregaron a Cancela una copia del proyecto de ley de empleo integral, que fue presentado el jueves en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Según informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a partir de la reunión habrá “una serie de instancias de intercambio de información y eventualmente generación de insumos sobre la temática que se pretende llevar adelante, con la participación de distintas instituciones universitarias, la OIT [Organización Internacional del Trabajo], la experiencia internacional (con preferencia hacia los países del área latinoamericana) y con los interlocutores sociales, con el objetivo de alcanzar acuerdos básicos para desatar un proceso tendiente a promover espacios de negociación sobre la reducción del tiempo de trabajo”.

Acerca de la reunión, Cancela dijo a la diaria que, “de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la ley orgánica de la Udelar, uno de los fines principales de esta casa de estudios es contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública”.

En este sentido, el rector manifestó que “la Universidad estará a disposición para aportar al diálogo social y la discusión pública del tema del tiempo de trabajo, en el marco de las transformaciones sociales y tecnológicas y la evolución de nuestra sociedad y del contexto mundial”.

Cancela señaló que la invitación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue aceptada “en el entendido de que son temas de interés general para la sociedad uruguaya, en los que desde la institución se puede aportar conocimiento experto y participación en un debate amplio, que tenga en cuenta las más amplias perspectivas para lograr la comprensión pública de los desafíos y oportunidades que se identifiquen en ese proceso”.