En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) realizó este jueves la actividad “Sin mujeres no hay trabajo: acciones del MTSS para la igualdad en el mundo del trabajo”. Durante el evento se dio cuenta de los avances institucionales sobre la temática y se presentaron una serie de compromisos de la actual administración para promover la igualdad de género en el mercado de trabajo.

La instancia contó con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, la directora general del MTSS, Laura Bajac; la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios; la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar; la subinspectora general de Trabajo, Andrea Bouret; y la subdirectora nacional de Seguridad Social, Verónica Villagra.

Durante su intervención, Bajac resaltó el papel que desempeñan las mujeres en el funcionamiento del ministerio y en la ejecución de las políticas públicas vinculadas al trabajo. Mencionó que el 64% de las funcionarias del MTSS son mujeres.

Por su parte, Chiquiar señaló que, “si bien Uruguay alcanzó niveles históricos de empleo, y tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo en 2025 fueron ocupados por mujeres, las desigualdades estructurales siguen presentes”. En ese sentido, apuntó que existe una brecha en la tasa de empleo cercana al 16% con respecto de los hombres, así como una brecha salarial estimada del 21%.

En el evento, Chiquiar señaló que el MTSS “prevé presentar en el Parlamento un nuevo proyecto de ley de empleo integral, que incluirá subsidios diferenciados para la contratación de mujeres, con énfasis en mujeres jóvenes, mayores de 45 años, mujeres afrodescendientes y jefas de hogares monoparentales”. Afirmó que “no hay autonomía económica si tenemos 335 mil mujeres y niñas que viven en hogares pobres, ni hay desarrollo si las mujeres encuentran más barreras que oportunidades en el mercado de trabajo”.

A su turno, Bouret destacó, entre las acciones adoptadas por la Inspección General del Trabajo, el cambio hacia inspecciones proactivas en línea con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el trabajo. “Durante el último año se realizaron más de 1.300 inspecciones con intimaciones vinculadas a protocolos de prevención”, apuntó.

Bouret resaltó además los avances que hubo “para facilitar la presentación de denuncias laborales mediante plataformas digitales, el control del cumplimiento del decreto sobre salas de lactancia y el fortalecimiento de la capacitación en territorio para trabajadores y empleadores en materia de derechos laborales y perspectiva de género”.

Durante su intervención, Bouret informó que la Inspección General del Trabajo “está elaborando una guía sobre condiciones de trabajo para trabajadoras sexuales”; y señaló que se continúa trabajando en coordinación con el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, a partir de datos que marcan que hay unos 40.000 niños y niñas en situación de trabajo infantil, muchos de ellos vinculados a tareas de cuidado.

En tanto, Barrios dijo que “este 8 de marzo no fue uno cualquiera”, porque “nos encuentra en un contexto mundial muy particular, donde día a día se ven interpelados avances que ya se creían consolidados”. En ese sentido, advirtió que “Uruguay no está ajeno a las desigualdades que las mujeres viven en el mundo”, ya que las desigualdades “persisten en ingresos, trayectorias laborales y en la carga de los cuidados no remunerados y acceso a los espacios de decisión”.

“Hablar de las mujeres en el mundo del trabajo es hablar de democracia, de justicia social, y de un modelo de desarrollo distinto”, afirmó Barrios, quien también se refirió a los desafíos que plantean las transformaciones tecnológicas en el mundo del trabajo y a los procesos que deben analizarse con perspectiva de género para tratar de evitar que las brechas se profundicen.