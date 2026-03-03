Tobias Dratt, presidente de BASF, Verónica Raffo, abogada, y Patricia Nunes, directora de BASF America, el 3 de marzo, al término de la reunión en el Ministerio de Trabajo, en Montevideo.

Dirigentes de la empresa alemana BASF se reunieron este martes con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y confirmaron los planes de la empresa para su filial de Uruguay, que ya habían sido anunciados semanas atrás, cuando por medio de un comunicado se dio a conocer que habría desvinculación de personal. Esta será ejecutada en fases, y no de manera inmediata, y el porcentaje podría ubicarse entre el 30% y 40% de los 1.200 empleados que hay actualmente.

Marcela Barrios, directora de Trabajo, quien participó en la reunión junto con el ministro Juan Castillo, explicó en una rueda de prensa: “La empresa informó los motivos que llevan a tomar la decisión global, que se da en el marco de una reestructura y de un cambio de los modelos de negocio de la empresa a nivel central, y eso hace que entre otros movimientos decidan trasladar parte de la operativa que tienen en Uruguay hacia India”.

En ese sentido, agregó que la compañía manifestó su voluntad y decisión de quedarse operando en Uruguay, y que lo hará “con algunos tipos de servicios, con personal más calificado, mientras que hay otros servicios más automatizables o más sustituibles que son los que van a ser mudados a la operativa de India”.

Consultada acerca de cuántos trabajadores quedarían desafectados, respondió que “no entramos en esos detalles”, porque la empresa “está empezando a procesar esa decisión, y se estuvo conversando también acerca de eso, de cómo hay diferencias cuando una empresa avisa antes, y se sabe con antelación que empezará a procesar un camino, a cuando la decisión ya está tomada”.

Barrios comentó que los ejecutivos “aseguraron que van a cumplir con todas sus obligaciones laborales” y que, cuando se vaya organizando la nueva operativa con el transcurso del tiempo, los trabajadores que tengan que egresar cobrarán lo que debidamente les corresponde. “Quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dieron”, afirmó.

Acerca de si la decisión de la empresa es irreversible o si la cantidad de trabajadores despedidos puede verse modificada, respondió que los empresarios “hablaron de ciclos de las empresas. Este modelo lo iniciaron en 2014 con 14 personas, mientras que hoy hay 1.000. En este momento hay una parte que se va a deslocalizar, pero puede haber otro ciclo que cambie. Es decir, en esto de que la empresa sigue en Uruguay, hay cuestiones que son cíclicas”.

Sobre cómo continúa el tema de ahora en más, Barrios contestó que el MTSS quedó a disposición para todas las gestiones que se puedan hacer, “para precisamente mitigar la decisión que la empresa tomó, sin perjuicio de que ellos tenían previstas también para este martes una serie de reuniones con otros actores del gobierno”.