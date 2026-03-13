Nacida en Rivera hace 28 años, Nicole Carrión Giuria es una fronteriza, tal como se denomina uno de sus álbumes (2024). Con doble nacionalidad, uruguaya y brasileña, además de componer, cantar y tocar el bombo, es productora y periodista. Pero quizás lo más llamativo de su trabajo es que canta en español y en portugués, y participa en las fiestas rurales tanto del lado brasileño como del uruguayo. El sábado 7 de marzo actuó en la Fiesta de la Patria Gaucha y con Lucía Aramburu cantó “Uruguaya”, una canción de la que nos cuenta su historia y que ese día cantaron por primera vez en vivo juntas.

¿Cómo surgió la idea de hacer un video de la canción “Uruguaya”, de Lucía Aramburu, junto a ella y el dúo Larbanois-Carrero, como homenaje a las mujeres rurales?

No nos conocíamos personalmente con Lucía, aunque siempre acompañamos el trabajo una de la otra. El año pasado nos encontramos en el Festival de Durazno, grabamos unas cositas para las redes sociales, unos videos, y siempre hablábamos de sacar alguna canción juntas, alguna cosa más oficial, porque esos videos que grabamos fueron para Instagram. Ella me comentó que tenía una canción que hablaba de las mujeres rurales y que le parecía que iba a quedar muy bien si la cantábamos juntas. Y pasó el tiempo, pasó el año pasado y en noviembre ella me escribió nuevamente y me pasó la letra de la canción y la melodía para que la fuera conociendo. Pensamos en grabar en Montevideo, y yo me quedé muy contenta por la invitación, porque es una artista a quien admiro. Cuando faltaban algunos días para el viaje, me escribió y me contó que Larbanois-Carrero también iban a participar en la canción. Me quedé muy emocionada; para cualquier cantante de folclore es un privilegio, ya que ellos son referentes, y yo jamás en la vida pensé que iba a tener una oportunidad como esa, de grabar con ellos. Se cumplió un sueño, ella me cumplió un sueño. Ya le agradecí un montón de veces por tenerme en cuenta para esta canción que, aparte de que es una canción hermosa, hace un homenaje a las mujeres que tienen esta labor rural. Me identifico muchísimo, a pesar de ser una gurisa de la ciudad, pero mi familia y mi abuela tienen una relación con este ambiente.

Grabamos en Montevideo en diciembre y ese fue un día inolvidable para mí. Ellos fueron muy amables, muy cercanos de nosotras, siempre con alguna anécdota para contar. Grabamos el videoclip el mismo día y quedamos esperando la fecha del lanzamiento, que fue el 3 de febrero, e hicimos una gira de prensa por Montevideo.

¿Cómo llegaste a la música?

No tengo músicos en la familia, soy la única que quedó para ese lado, como decimos acá. Pero empecé a cantar con 7 años, o sea, hace una vida. Mi mamá siempre cuenta que yo era una niña muy artística, siempre estaba cantando en casa y bailando, con las pilchas. Yo tengo doble nacionalidad, soy uruguaya y soy brasileña. Mi madre es uruguaya y mi padre es brasileño. Y acá en la frontera tenemos algo muy particular, único, especial: convivimos con dos culturas al mismo tiempo y también tenemos una gran influencia de la música gaúcha, del sur de Brasil. Entonces, yo siempre estaba bailando las músicas tradicionales y cantando, hasta que un día una madrina le dijo a mi mamá que yo cantaba muy bien y que me pusiera en una clase de canto. Mi mamá la escuchó. Así empecé, y empecé a participar en concursos en Brasil, como De Brasil, y a ganar los concursos, pero todo como una cosa de niña. En ese momento no pensaba que se iba a convertir en un propósito de vida como al fin se convirtió. Cuando tenía más o menos 15 años me di cuenta de que la música estaba en mi vida para quedarse, y así empecé a profesionalizar mi trabajo con el tema de los shows, de los lanzamientos, de hacer una inversión en la carrera de una manera más profesional, y así llegué hasta este momento.

Hablabas de cómo te formaste en dos culturas, pero si uno empieza a conocer más en profundidad esas dos culturas, nota que tienen muchas cosas en común que, de repente, se expresan de diferente manera. Vos cruzás la frontera para allá, para acá, cantás en español, en portugués. ¿Cómo se fue dando todo eso?

Todo pasó de una manera muy natural, es muy difícil explicar para la gente que no es de la frontera cómo es la cosa por acá. Uno imagina, pero solo viviendo acá podés tener una idea de esa mezcla; es una cosa muy fuerte. Yo estaba buscando una identidad musical, y de una manera natural siempre canté en los dos idiomas. Desde muy chiquita cantaba “Duerme, negrito” y cosas del folclore, y también cantaba en portugués. Empecé del lado brasileño con la música y los festivales, y después me fui para el otro lado, pero acá en la frontera todo es muy natural. En las canciones que escribo siempre pongo cosas en portuñol sin darme cuenta, y después alguien me comenta: “Che, esta palabra acá no va, o sea, está misturada, mezclada”. Y me parece genial eso, porque me siento muy afortunada en poder convivir con dos culturas que tienen muchas más cosas en común que diferencias. El folclore y la música gaúcha de Brasil hablan del campo, hablan de la gente del campo, de la labor, de los bichos, de la naturaleza, de las costumbres, de la tradición, y eso es todo en común, aparte de los ritmos, de la sonoridad, de los instrumentos. Esta cultura gaúcha y del folclore, más que un estilo musical, es una manera de vivir, una manera de ver las cosas, de sentir las cosas, y me siento muy afortunada por ser de acá, por tener esta mezcla en la sangre y poder trabajar en los dos países de una manera muy natural. El otro día estuve en un programa de televisión, donde el acento fronterizo se queda más que evidente, y el periodista me preguntó: “¿Vos pensás en portugués?”. Y yo no pude mentir: yo pienso en portugués porque es mi lengua materna, el español está ahí como de una manera secundaria, pero es algo muy natural, es algo que acá en la frontera les pasa a muchas personas. Yo canto en portugués y en español haciendo las dos cosas de una manera muy natural.

Más allá de los idiomas y de los parecidos culturales, hay una manera de cantar, de tocar los instrumentos, de hacer las melodías, que es igual de un lado y del otro...

Por supuesto, y es algo que nosotros también tratamos de hacer en nuestro show que se llama Fronteriza, está todo el tiempo una canción en portugués y una canción en español, y nosotros no hacemos la separación, si estamos en Brasil, igual cantamos cosas del folclore uruguayo y todas las canciones propias, y si estamos en Uruguay también cantamos canciones clásicas de la música gaúcha de Brasil. Mi último álbum también es así, una canción en español, otra canción en portugués, porque esa es nuestra principal característica. Lo que sí, cambio algunas cosas: si estoy en Brasil, hago la conducción del show en portugués, y si estoy en Uruguay, hablo con las personas en español.

¿Y el público lo ve como natural? ¿Nadie fue a decirte alguna vez que no cantaras en español del lado brasileño, o al revés?

No, me parece que la gente entiende el concepto del show, que es justamente eso, hablar de la frontera, hablar de canciones fronterizas. Pero yo entiendo también que para la gente que no está en la frontera los idiomas a veces pueden ser una dificultad. Si entrás a Uruguay y salís de Rivera, la gente ya no tiene tanta costumbre con el portugués, a veces no entiende; lo mismo pasa en Brasil: si salís de Sant’Ana do Livramento el español ya no es tan natural y la gente a veces no entiende. Pero me parece que ahí está la magia de la música: no tiene fronteras, llegás a las personas en portugués, en español, es algo lindo.

Además de la música y de lo que pasa en el escenario, también el entorno de las fiestas es muy parecido: competencias con caballos, los bailes, el mate, la comida...

Sí, todo es muy parecido, somos hermanos en esta cultura del gaúcho, en esta cultura del campo, de intentar mantener esas tradiciones. Yo como una gurisa joven, de una nueva generación, me siento con la responsabilidad de hablar de estas cosas y de cantar estas cosas a la gente que tiene mi edad y que, por supuesto, desafortunadamente muchas veces no consume tanto la música folclórica y la música gaúcha. Yo me siento con esa responsabilidad de mantener el folclore, la música gaúcha, y seguir adelante con esta tradición.

¿Te gusta la percusión? He visto que tocás en varios temas.

Mi historia con la percusión es divertida porque pasó de una manera inesperada. Nosotros teníamos un show, y en esa fecha nuestro percusionista no podía ir. Pensé: ¿y ahora cómo quedamos? Hace tremenda falta la percusión en el show. Estábamos acá por la tarde, el show era de noche, y llamé a un amigo que tiene una tienda de instrumentos musicales y le pregunté: “¿Tenés un bombo para vender?”. Y él me dijo que sí. Fui allá, levanté el bombo, llegué acá, ensayamos algunas canciones. Yo tenía una idea de ritmo y todo eso, pero después estaba ahí, hice clases. Pero ese día hicimos el show y yo acompañé a mi manera, a mi modo, con el bombo. De ahí en más seguimos, pero salió de esa necesidad de un día específico que no teníamos el percusionista. Y la guitarra en casa también, hago clases y todo eso.

Para los que miran por TV En 2022, Nicole formó parte del elenco de la 11ª temporada de The Voice Brasil de Rede Globo para más de 30 millones de personas, girando tres sillas al cantar “Volver a los 17”, un clásico del folclore latinamericano. También fue semifinalista de Canta Conmigo, reality show musical en TV Record. Ha estado presente en los principales festivales de música gaúcha de Brasil, además de espectáculos realizados en Uruguay, en eventos como Rivera Brilla, la Semana de la Música, el Festival Nacional de la Canción de Rocha, la Fiesta de la Sandía y una actuación en el Teatro Municipal de Rivera.

Igual tu instrumento musical es la voz.

Sí, es la voz.

¿Qué hacés además de cantar?

Yo soy periodista por formación, fui a estudiar a Brasil, en la Universidad Federal de Santa María. Trabajé en televisión un tiempo, después vino la pandemia y cambiaron un poco los planes; volví a Rivera. Pero tenemos una productora cultural y trabajamos con productos audiovisuales, con la música, también hacemos cosas para otros artistas. Y así estamos. Pero principalmente con el tema del show, de los proyectos, de los lanzamientos.

¿Cómo se lleva eso de andar de aquí para allá, de fiesta en fiesta, haciendo muchos kilómetros, de noche?

El tema de estar en la ruta es muy cansador; siempre volvemos por la noche. Tenemos horarios, pero muchas veces los eventos se retrasan. Yo intento acordarme de que muchas veces soñé y quise mucho que las cosas que me están pasando pudieran suceder. Estamos laburando aún, estamos lejos de llegar a donde queremos llegar, aún tenemos que laburar un montón, pero es un desafío. Yo aparte de cantar también estoy en todo eso de la organización, como una artista independiente, coordino todo –la camioneta, a qué hora tenemos que estar, el viaje, cuánto tiempo tardamos, si vamos a hacer pruebas de sonido–, entonces también estoy como productora. Algunos de los gurises de la banda son uruguayos, otros son brasileños, a veces se tienen que hacer migraciones.

Hasta hace unos años el folclore no era un lugar tan común para las mujeres; de un tiempo a esta parte se han multiplicado las compositoras, las cantantes, las instrumentistas. ¿Con qué tiene que ver eso?

Me parece que tiene que ver con muchas cosas. Las mujeres en varias profesiones y en varias carreras están ocupando espacios que no ocupaban. Pero también tiene que ver con las referencias que tenemos. Cuando no hay ninguna mujer que ocupa el espacio, las otras no tienen cómo saber que ese espacio existe. Me parece que la Sole [Soledad Pastorutti] fue protagonista en eso, es una mujer que les mostró a las mujeres que podían ocupar un espacio de protagonismo en el folclore. Entonces, si la Sole está allá, quiere decir que este espacio existe, o sea, que hay una manera de hacerlo, y eso me parece muy importante. Y vamos conquistando nuestro espacio; no es fácil, la verdad. Aún somos pocas, y muchas veces ves grillas que no tienen ninguna mujer o tienen una sola, cuando hay un montón de cantantes hermosas tanto en Uruguay –yo acompaño a varias cantantes– como en el sur de Brasil. La gente también se empieza a acostumbrar a esa sonoridad de la voz femenina en el folclore, a la presencia femenina en los escenarios, en los festivales, en las grillas y también en otras áreas, como las pruebas de caballo y todo lo que tiene que ver con la cultura gaúcha. Las mujeres están ocupando un espacio que antes no existía, y me parece lindo ser parte de este movimiento.