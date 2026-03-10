La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay divulgó este lunes el informe de actividad del sector comercio y servicios correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Entre las principales conclusiones del trabajo se desprende que “la actividad del sector comercio y servicios registró un nuevo crecimiento en el cuarto trimestre de 2025, con una variación interanual de 0,9% en las ventas reales”. El informe se elaboró con las respuestas de 282 empresas, que emplean a unos 10.675 trabajadores distribuidos en 529 locales de todo el país.

El informe aclara que, “aunque el sector cierra el año en fase de crecimiento, a lo largo de los distintos trimestres se observó una trayectoria menos dinámica, que se acentuó a partir de la segunda mitad del año”. En 2025, las ventas reales mostraron una variación leve de 1,4%, “lo que sugiere cierto debilitamiento de los fundamentos de la demanda, aunque por encima del registro de 2024 (0,6%)”.

“Estos resultados posiblemente reflejen los efectos positivos de la normalización de precios en Argentina, que comenzaron a verificarse durante 2024 y se consolidaron principalmente en la primera mitad de 2025. Sin embargo, este impulso, junto con un escenario macroeconómico más desafiante, perdió fuerza en la segunda mitad del año, tal como indican los registros trimestrales”, expresa el estudio realizado por el organismo, al que accedió la diaria.

Sectores y cifras

En el período mencionado, de los 15 rubros relevados, siete registraron aumentos en sus ventas reales, mientras que los ocho restantes se ubicaron en fase de caída. En consecuencia, el índice de difusión por rubros se redujo de 64% a 47%. El retroceso del cuarto trimestre se explica principalmente por el pasaje a terreno negativo de las ventas en rubros como electrodomésticos, informática y ópticas.

De igual manera, el índice de difusión por empresas también disminuyó, aunque en menor medida, pasando de 45% a 43% al cierre de 2025. En suma, “los resultados a nivel de rubros y de empresas reflejan una mayor proporción de casos en escenario de caída respecto de aquellos que registran crecimiento en sus volúmenes de venta”.

Las ventas del sector comercio continuaron creciendo en Montevideo, aunque a un menor ritmo (1,1%), mientras que en el interior profundizaron su fase de caída (-3,1%). En los servicios se destacan los resultados en el interior, con una tasa de crecimiento superior al 7%.

Por rubros se destacaron los avances en hoteles (12,2%), inmobiliarias (7,8%), indumentaria (4,3%), artículos de construcción, ferreterías y pinturerías (3,6%), y vehículos, repuestos y combustibles (2,7%).

Por el contrario, electrodomésticos (-3,5%), informática (-1,2%) y ópticas (-5,1%) ingresaron al cierre del año en terreno negativo, luego de haber registrado crecimiento en trimestres previos. “El rubro supermercados, si bien volvió a crecer (0,7%), lo hizo a una tasa menor que en el trimestre anterior, profundizando una trayectoria menos dinámica, particularmente durante el segundo semestre del año”, destaca el documento.

Algunos rubros que ya se encontraban en fase de caída se mantuvieron en esa situación o incluso profundizaron su contracción, como minimercados (-2,0%), muebles y accesorios del hogar (-5,9%), cuidado personal (-1,9%) y restaurantes y confiterías (-2,9%).

Empresas

En cuanto al tamaño de las empresas, “nuevamente las medianas y grandes avanzaron, mientras que las micro y pequeñas retrocedieron. En particular, las empresas micro registraron una caída de -6,7% en sus ventas, permaneciendo en fase de caída durante todo 2025, con niveles del índice de difusión en el entorno de 38%”.

A nivel regional, la casi totalidad de las regiones consideradas cerró con caída o relativo estancamiento en sus volúmenes de venta en la comparación interanual, con la excepción de Montevideo, donde las ventas crecieron 1%. Se destaca la caída registrada en la región interior centro, no solo en este trimestre, sino durante todo el pasado año.

A modo de complemento del análisis, la cámara consultó a las empresas sobre la evaluación general del desempeño comercial de 2025 en relación con 2024. En este sentido, “el 47% informó que el desempeño comercial durante 2025 fue similar al de 2024. Una proporción levemente mayor reportó un desempeño más favorable en 2025 (29%), frente al 24% que indicó un peor desempeño”.

En tanto, la segunda consulta refirió a las expectativas para 2026 en relación con sus resultados económicos, considerando el contexto local e internacional. El 54% de las empresas espera que el resultado económico sea similar durante este año. Asimismo, una proporción levemente mayor reportó expectativas “positivas” o “muy positivas” (25%) para este año, en comparación con el 21% que espera resultados “negativos” o “muy negativos”.

Por su parte, el índice de difusión esperado por empresas para el primer trimestre de 2026 se ubicó en 27%, por debajo del 36% esperado para el cuarto trimestre del año anterior y también inferior al índice efectivo del presente trimestre (42%). Asimismo, los indicadores adelantados mostraron un leve deterioro, pasando de 55 a 52 puntos, lo que refleja una baja predisposición a aumentar la cantidad de trabajadores, comprar insumos o realizar inversiones por parte de las empresas de los rubros analizados, al menos durante la primera mitad de 2026.

“Si bien el sector comercio y servicios cierra un año en un escenario de crecimiento, este resultado no solo es magro, sino que, en el análisis trimestre a trimestre, se constata que el sector atravesó una fase menos dinámica, que se profundiza al cierre de 2025. De cara a 2026, en términos generales, las expectativas de los empresarios son cautelosas y persisten desafíos relevantes para el sector, en un contexto que ya evidencia niveles de actividad más magros, así como un mercado de trabajo en deterioro, tanto en términos de ingresos como de generación de puestos de trabajo”, concluye el informe.