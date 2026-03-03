El lunes, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recibieron al Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), luego de que la empresa Ambev-Cympay (Cervecería y Maltería de Paysandú) comunicara que paralizará su operativa durante marzo y abril ante “un escenario de pérdida de competitividad debido a los altos costos de producción y a la incidencia de un tipo de cambio desfavorable para la exportación”. Eduardo Alza, presidente de SOEN para Ambev, dijo a la diaria que durante el encuentro realizaron una revisión retrospectiva de lo que “venimos padeciendo desde el año pasado hasta ahora”, además de la “preocupación real del futuro desempleo producto de un cierre”.

En primer lugar, y aunque originalmente se consideró que una de las razones era el sobrestock de malta tanto en Brasil como en otras plantas de Ambev, Alza mencionó que este domingo la razón cambió y pasó a ser “pura y exclusivamente económica”, porque la tonelada de malta dejó de ser atractiva para la empresa “en cuanto al mercado y en cuanto al costo final del producto”: “Es una realidad que no dependemos de cómo fluye el consumo en Brasil, sino en cuanto a cómo reducir los costos productivos de nuestra unidad. En ese sentido, ya se tiene proyectado que nos van a parar hasta un cuarto mes y la preocupación se agravó más porque tenemos que empezar a hablar de seguros de paro extendidos para un grupo de trabajadores que ya no van a tener ese amparo”, acotó.

Un segundo planteo se vinculó a “ver las posibilidades de llevar a cabo alguna revisión de cómo hacer esas exportaciones de nuestra planta llevando esa materia producida o esas exportaciones hacia un puerto argentino, que nos queda más cerca que cualquier otro puerto del Uruguay”. En concreto, la idea es trasladar la totalidad de la producción para que se expida a través del puerto de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, para lo que necesitan “cierta sinergia de gobiernos argentinos y uruguayos”, con el objetivo de aceitar mecanismos, como que “la matriz de transporte de camiones ya no vaya hacia Nueva Palmira, sino para Concepción del Uruguay y fluya a través del Puente Internacional General José Gervasio Artigas de una manera constante y rápida”, señaló. Según el sindicalista, Castillo se comprometió a estudiar la situación y se volverán a reunir en dos semanas.

Finalmente, un tercer punto fue buscar para el norte del país “algún tipo de subsidio en energía eléctrica para las grandes empresas, como es el caso de Paysandú, para bajar los costos de aranceles”, informó.

Según el sindicato, a partir de abril el 90% de la planta irá a seguro de paro

A partir del día de hoy, se concretó que el “85% de los trabajadores van a agotar la licencia y luego irán al seguro de paro”. “Hay una estrategia, obviamente, que por el mes de marzo, como ya hay mercados comprometidos y barcos comprometidos para exportar, la planta va a seguir funcionando con algunos servicios de sacar malta y recibir cebada, pero ya para el mes de abril sí sería ir al seguro el 90% de la planta”, precisó.

Consultado sobre si se prevén medidas, dijo que un grupo de sindicatos participará en un plenario de Paysandú, “donde van a estar evaluando la crisis que existe a nivel laboral y qué medidas se van a empezar a tomar como bloque de sindicatos unidos”. A su vez, un grupo de sindicatos malteros se reunirá en Paysandú y el jueves recibirán a la mesa representativa de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. “Ni que hablar que vamos a evaluar de tomar medidas en conjunto que afecten o que por lo menos resuenen en todo el país”, dijo.

Reunión en la embajada brasileña

Al margen de las reuniones en las dos carteras, SOEN también se apersonó en la embajada de Brasil, porque “hoy se cumplen 21 años de que Ambev hizo la última gran inversión en la Cervecería y Maltería de Paysandú” y “duplicó su producción en aquel momento”. El objetivo de la cita era ver “qué lazos podríamos tender o por lo menos qué caminos podíamos tomar para vincular los gobiernos nuevamente” y también conectar ambas centrales de trabajadores.

“Paradójicamente, un 2 de marzo del 2026 estamos atravesando una situación totalmente diferente a la que se vivió en el 2005. En el 2005 se inauguraba y se llenaba de alegría la ciudad por una mega inversión y en el 2026 estamos todos esperando un desenlace […] que es quedarnos sin trabajo en el entorno de 300 trabajadores, porque son 115 efectivos o directos, y otras 200 o 300 personas más de forma indirecta”, sostuvo.