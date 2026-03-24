Los trabajadores afiliados a la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) realizarán este miércoles un paro con movilización por entender que la empresa desconoce la negociación colectiva y pretende tercerizar parcialmente el sector de tomaconsumos, lo que significaría la pérdida de puestos de trabajo.

El dirigente de la Uaoegas, Alejandro Acosta, dijo este martes a la diaria que el paro comenzará a las 11.00 y la movilización a las 11.30. Los trabajadores se concentrarán frente a las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en el edificio Plaza Mayor, frente a la plaza Independencia. El reintegro a las actividades está previsto para después de las 13.00.

Agregó que “el paro es parcial y sin afectar las guardias de emergencia”, y que actualmente “hay diálogo con la empresa, pero sobre temas menores”. Consultado acerca de las tercerizaciones, como la del servicio de tomaconsumos, señaló que desde el 2 de marzo no ha habido avances en las conversaciones, por lo que se resolvió ejecutar estas medidas.

El sindicato ya había decidido declararse en conflicto por estos temas el 3 de marzo. El 25 de febrero tomó conocimiento de que la empresa MontevideoGas decidió, de manera unilateral, tercerizar parcialmente el sector de tomaconsumos, a partir de la semana que comenzó el lunes 23 de ese mes.