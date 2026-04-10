En 2025 hubo 42 siniestros mortales en sitios de trabajo, una reducción de la mitad con respecto al año anterior. Además, la cantidad de siniestros observados en el primer trimestre de este año (seis) también se redujo a la mitad con respecto al mismo período del año pasado.

Los datos fueron presentados en una conferencia de prensa organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la que se abordaron los resultados del programa Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajoa un año de su puesta en marcha, que busca combatir y disminuir el número de accidentes laborales en nuestro país. Participaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el director y la subdirectora de la Inspección General del Trabajo (IGT), Luis Puig y Andrea Bouret, respectivamente.

Durante la conferencia, Puig destacó la labor del MTSS en materia de seguridad laboral. Dijo que el programa se torna “fundamental” y que la problemática suponía “una crónica roja que estaba pasando desapercibida”. “Teníamos un accidente mortal entre siete y diez días”, señaló. Es por esto que el MTSS llevó adelante campañas de sensibilización, a las que Puig calificó como “imprescindibles”. También indicó que se hicieron capacitaciones en materia de seguridad laboral en el interior del país y está previsto duplicarlas este año.

El director de la IGT dijo que la estrategia va “más allá de los resultados concretos” y que la cartera debe mantener “una visión a largo plazo” desde una perspectiva “tripartita” que incluya a trabajadores y empresarios. “Si logramos mantener ese compromiso en el tiempo, creo que los resultados nos van a seguir acompañando, incluso van a mejorar”, opinó.

También se incorporaron cambios en la metodología del cálculo de los accidentes, para la que se contabilizaron nuevos rubros, como los accidentes de tránsito en horario laboral. Según añadió Puig, el MTSS “seguramente” incorpore nuevas categorías en un futuro.

En suma, el director de la IGT consideró que las medidas dan “una visión global para incidir en la forma de la organización del trabajo” y permitirán que “cada accidente en ocasión del trabajo no tenga un ocultamiento jurídico”. “El objetivo que nos planteamos como ministerio es transparentar las realidades: mostrar todo lo que hay, para poder cambiar situaciones que nos deben generar una situación de rebeldía y rechazo”, concluyó.

Uno de los objetivos para 2026 será “democratizar la información”

Por su parte, Bouret destacó que el año pasado la cartera se abocó a fortalecer su presencia en el interior del país a través de “recorridas permanentes” y no solo mediante las instancias de capacitación. Dijo que esa práctica continuarán a lo largo del año, sumado a un aumento de las fiscalizaciones y su mejora cuantitativa y cualitativa.

Además, adelantó que “se ampliarán las instancias de formación en derechos y obligaciones”, de manera de “democratizar la información y garantizar el conocimiento de todas las partes”, y que se pondrá el foco en colectivos de trabajadores para los que se han constatado “numerosas capas de vulnerabilidad”, especialmente sobre las personas LGBTIQ+, embarazadas, migrantes y personas con discapacidad. También se prevén “controles por situaciones de acoso y violencia laboral”.

“La idea es llegar a todos los ámbitos de trabajo. La inspección pone todos sus recursos humanos y técnicos en un compromiso constante”, destacó. A pesar de la incorporación de nuevos inspectores, la subdirectora consideró que la dirección aún se encuentra “muy lejos del número ideal de inspectores para cubrir todas las necesidades”, por lo que llamó a “seguir trabajando en incrementar el cuerpo inspectivo”.

Castillo: “Tenemos que seguir redoblando el esfuerzo”

En tanto, Castillo dijo que la jornada “no es más que una rendición de cuentas”, y que “el rol protagónico lo tienen quienes están directamente vinculados al tema” y “las familias que están esperando el regreso de la trabajadora y el trabajador a la casa”. En ese sentido, apuntó que ningún puesto laboral está exento de accidentes.

“No nos sacamos la camiseta ni festejamos un gol que hicimos nosotros solos”, expresó. No obstante, el ministro de Trabajo reconoció que el cuerpo inspectivo del MTSS está “diezmado” y “es aún mucho menos” de lo que se necesita, aunque “no le hizo asco a la tarea y al trabajo y se puso a recorrer el país”.

“Estamos en la línea correcta, pero estamos lejos todavía de los objetivos”, aseveró. Y concluyó: “Tenemos que mejorar, tenemos que perfeccionar, tenemos que seguir redoblando el esfuerzo y seguramente nos queda mucho por delante por trabajar”.