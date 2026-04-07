En un acto celebrado este martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) presentó a ocho nuevos inspectores que se incorporan al cuerpo inspectivo del MTSS.

La subinspectora general del Trabajo y la Seguridad Social, Andrea Bouret, comentó a la diaria que de los ocho inspectores, cuatro se desempeñarán en el área de condiciones ambientales de trabajo, mientras que los cuatro restantes cumplirán tareas en la sección de condiciones generales de trabajo.

“Este era un objetivo de esta administración, que en el primer año de gestión se terminara el proceso de concurso interno para integrar a ocho personas a los cargos de inspectores de trabajo”, sostuvo Bouret. Agregó que “la inspección general tiene un cuerpo inspectivo que está reducido en su cantidad, y por tal motivo es importante el ingreso de estos ocho compañeros”.

Destacó que los funcionarios incorporados a la IGTSS “ya se desempeñaban” en el MTSS y explicó que la selección se hizo en un proceso de concurso, en el que se tomó una prueba presencial de conocimiento, se hizo una prueba psicotécnica e incluyó una instancia de oposición y méritos, hasta que quedaron elegidas las ocho personas –dos hombres y seis mujeres– que comenzarán a cumplir tareas en los próximos días.

Bouret comentó además que otro de los objetivos de la IGTSS para el presente año es abrir un llamado a concurso externo para la contratación de entre ocho y diez inspectores más.