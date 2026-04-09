Una delegación de la Intergremial Marítima compareció este miércoles ante la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Integrantes de esa organización sindical asistieron para explicar ante los legisladores como es la situación actual de la pesca, y con ello una presentación que incluyó la denuncia de varios temas que afectan desde largo tiempo al sector.

Acerca de la comparecencia, el dirigente de la Intergremial Marítima Facundo Montaña dijo a la diaria que “en la exposición se denunció el caso de los waivers que otorga la Prefectura Nacional Naval, que se perdieron más de 4.000 puestos de trabajo, donde presentamos una propuesta de modificación de ley para que cada vez que se emita un waiver con un porcentaje de tripulación uruguaya”.

Explicó que se denunció la situación de la pesca y, en ese ámbito, la semiesclavitud de trabajadores extranjeros, que cambió gracias a la modificación de la ley de rendición de cuentas de 2020, que agregó la palabra residentes. Dijo además que están llegando trabajadores de Indonesia, a quienes se les emite la cédula en el momento y se los embarca 15 meses sin que puedan salir de la embarcación. Por estos temas es que también la Intergremial propuso crear un directorio o un ámbito en el que estén los ministerios que regulan toda la actividad marítima.

Sostuvo que actualmente los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Defensa Nacional, Ganadería, Agricultura y Pesca, Educación y Cultura y Relaciones Exteriores regulan la actividad, pero cuestionó que “no tienen coordinación entre ellos. Todos tienen diferentes opiniones y direcciones, y en ningún momento nos prestan atención”.

Sostuvo que la Intergremial Marítima “tiene muchas preguntas” sobre los permisos, las tripulaciones extranjeras y las condiciones de trabajo, y que “esas preguntas las hacemos al Ministerio de Relaciones Exteriores y no saben responderlas. Se nos deriva al Ministerio de Trabajo, y así se pasan la pelota entre los ministerios, y no hay una resolución nunca. Lo que se está solicitando es que se cree un directorio con participación de los ministerios, de los trabajadores y de las empresas, y que así se conforme un órgano resolutivo”.

Montaña afirmó que “hoy en día se hace inviable tanto para los trabajadores resolver problemas como para los empresarios, porque la burocracia es para los lados. Denunciamos eso y proponemos esa solución, que es buena para todos”. Además, el dirigente comentó que la organización sindical cuestionó en el Parlamento la Ley 12.091, que regula la entrega de permisos waivers, e hizo énfasis en que el texto es de 1954.

“En esa época era otro Uruguay y había otra marina mercante. En la actualidad se reduce a unos remolcadores en el puerto y a unas lanchas de tráfico. No hay barcos mercantes, y por eso se necesita una modificación de esa ley, por la cantidad de waivers, que se designe tripulación nacional y que a esos permisos se les adjudique una fecha. Hoy hay embarcaciones que tienen cinco años con waivers de marina mercante y sin tripulación nacional”, afirmó.

Pedro Jisdonian: “Se tomó el reclamo, pero hay temas que no son resorte de la Comisión de Trabajo”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, el diputado Pedro Jisdonian, dijo a la diaria este jueves que la delegación explicó que, principalmente después de declararse el conflicto en el sector, denunciaron que están trabajando al 50% de sus posibilidades, que no están saliendo todas las embarcaciones que deberían salir, y que eso repercute en las horas de trabajo y en los puestos de empleo.

Dijo que los dirigentes expusieron sobre distintos temas, entre ellos los permisos que se aprobaron para embarcaciones y tripulantes de otros países y, por otro lado, que el sindicato ya había denunciado ante el Ministerio de Trabajo y la Inspección del Trabajo que dentro de esas tripulaciones extranjeras “había trabajadores en condiciones dramáticas, sin acceso a la documentación de que ellos dependen del agua y la comida que le brindan en las embarcaciones, y que no pueden descender de ellas”.

“Se tomó el reclamo, pero hay temas que no son resorte de la Comisión de Trabajo. Toda la información fue intercambiada entre los miembros de la comisión, y se envió la presentación realizada por la Intergremial a las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para que tengan detalle de todo lo denunciando, por más que la organización sindical tiene diálogo con ambos ministerios”, dijo el legislador.

En ese sentido, sostuvo que la Intergremial “está en conversaciones tanto con el ministro de Trabajo como con la Inspección General, y están a la espera de resultados”, y aclaró que “si del diálogo que tienen las partes no surgen cambios, se podría optar por otras acciones, como solicitar al ministro algún tipo de comparecencia. En principio solo se enviaron las declaraciones, con la expectativa de tener una devolución por parte de los ministerios”.

Resaltó que la comisión tiene la iniciativa de escuchar, pero afirmó que “está claro que hay aspectos que no resolverá la Comisión del Parlamento, ya que son de negociación y de acciones que debe ejecutar el Poder Ejecutivo”.