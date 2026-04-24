La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentó este jueves la actividad denominada “Salud mental laboral: entre la individualidad y lo organizacional”. El evento tuvo como objetivo abrir un espacio de intercambio para reflexionar sobre la salud mental en el trabajo y su impacto a nivel individual y colectivo.

El encuentro reunió a profesionales de la salud mental, referentes de gestión humana y especialistas en seguridad y salud ocupacional, quienes analizaron el tema. Asistió también el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien participó en la apertura, acompañado por la subinspectora General de Trabajo, Andrea Bouret. Además, al inicio del evento compartió unas palabras la vicepresidenta de la CCSUy, Anabela Aldaz.

“Hay desafíos nuevos, cosas que antes no veíamos y que no sucedían. Cada vez más suceden los problemas de salud mental y ocupacional en el trabajo, y eso nos debe ocupar a todas y todos”, expresó Castillo. “Para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resulta relevante destacar que cuando hablamos de riesgos psicosociales, hablamos de seguridad y salud en el trabajo, y hablar de seguridad y salud en el trabajo es hablar de un derecho fundamental reconocido por la Organización Internacional del Trabajo en 2022. Esto obliga a los estados miembro a respetar y a ver un entorno de trabajo seguro y saludable”, agregó.

En ese sentido, señaló que, entre otras aristas, “hay que hacer énfasis en lo referente a violencia y acoso laboral, aspectos vinculados al ámbito de los derechos humanos, ejes que debemos puntualizar en tanto estamos hablando de los derechos que se consideran inherentes o naturales a toda persona sin distinción o discriminación de ningún tipo. En Uruguay existe una extensa normativa nacional y ámbitos internacionales que nos transfieren algunas de esas responsabilidades, en relación con la violencia y el acoso laboral”.

Asimismo, destacó “el alto trabajo y compromiso de esta gestión en cuanto a regular el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con todas las partes representadas: el sector empleador y los trabajadores. Es así que se presentó ante trabajadores y empleadores un borrador de esta reglamentación y se está ahora en la etapa de conformación de un ámbito específico para trabajar tripartitamente”.

Sobre esto, señaló que se prefiere, aunque lleve más tiempo, “construirlo en consenso, escuchar cuál es la visión del sector empleador, de los trabajadores, e incluirlo para que el instrumento luego sea efectivamente válido a la hora de ponerlo en práctica. Fuimos uno de los primeros países en ratificar el convenio 190 de la OIT, a través de la Ley 19.849”.

El ministro explicó, además, que la Inspección General de Trabajo, desde mediados del año pasado, comenzó a fiscalizar en forma proactiva la presentación de protocolos y constancias de capacitación acorde a lo establecido en ese convenio 190. Además, sostuvo que el MTSS tiene como premisa el decreto N° 246/24 de Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pone énfasis en el cumplimiento de los convenios 155 y 187 de la OIT.

“Trabajar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales es la clave para avanzar en pos de ambientes de trabajo sanos y seguros, trabajando en ambientes bipartitos, adoptando conjuntamente medidas de prevención. Hay distintas demandas y problemas -según el ámbito de trabajo- en materia de salud laboral y ocupacional, en seguridad y salud en el trabajo. Todos parecen distintos y se trata, por intermedio de la campaña llamada Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, de reducir los niveles de siniestros laborales”, indicó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio dijo en su intervención que agradecía la presencia de las autoridades del MTSS y que destaca la actividad como un “espacio de reflexión”. Sostuvo que “cuando se habla de seguridad y salud laboral, históricamente se ha puesto el foco en los riesgos físicos, pero que la evidencia es contundente en que no hay trabajo decente sin contemplar el bienestar psicosocial de las personas”.

Afirmó que “la salud mental no es un aspecto accesorio; es una condición habilitante para el pleno desarrollo de los derechos en el ámbito laboral. Ya no corre más aquello de que en los entornos laborales dejamos la mochila con los problemas afuera. La mochila es parte de las personas y es fundamental trabajar en esos temas y situaciones”.

En la actividad participó un panel de especialistas, integrado por el psicólogo Nicolás Bava (representante de MentalCare), Aníbal García (gerente de Gestión Humana de empresa Doña Coca), la psicóloga Silvana Giachero (especialista en Salud Mental y perito forense), el ingeniero técnico prevencionista Gonzalo Moso (políticas SYSO en salud mental) y el abogado Diego Yarza (responsable de la Gerencia Jurídica de CCSUy).