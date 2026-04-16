Presentación del Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria en el Salón de los pasos perdidos, Palacio Legislativo, el 15 de abril

El miércoles se realizó en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el acto constitutivo del Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria, establecido en la ley 19.848, promulgada en diciembre de 2019.

La normativa inscribe de “interés nacional la promoción, difusión, estímulo y desarrollo de la Economía Social y Solidaria (ESS)”; además define que la ESS abarca organizaciones que desarrollan actividades económicas, sociales, culturales y ambientales con un interés consistente en lo colectivo.

También expresa que se pretende fortalecer a las organizaciones basadas en componentes de la solidaridad, cooperación y gestión democrática, en la que coloca a la persona por encima del capital.

El consejo consultivo se crea como un órgano de consulta del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) -quien se encargará de la promoción y respaldo para su funcionamiento- para formular las políticas, estrategias y programas de promoción y fortalecimiento de la ESS.

Así como la conformación es de carácter plural e interinstitucional; serán 17 delegados honorarios provenientes de las organizaciones de representación nacional y departamental de la ESS; de la Junta Directiva del Fondo de Desarrollo – Inacoop; representante de las Redes de Comercio Justo; de la Universidad de la República; la Administración Nacional de Educación Pública; así como delegados de los ministerios de Desarrollo Social; Industria, Energía y Minería; Ganadería, Agricultura y Pesca; Turismo y de Educación y Cultura; también habrá representantes del Instituto Nacional de Colonización, la Comisión Nacional de Fomento Rural, el Congreso de Intendentes, la Auditoría Interna de la Nación, y de las redes de otras economías transformadoras.

En diálogo con la diaria, la integrante de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria, Helena Almirati, expresó que “fue un día histórico, llegamos hasta acá con muchas ganas, mucho esfuerzo”; agregó que “venimos de muy lejos y no venimos a reunirnos cada dos meses, venimos a trabajar, a buscar nuevas propuestas, a educarnos, a ver qué más podemos hacer”.

Almirati expresó que “es importantísimo, y tiene que ver con los desafíos, hacer visible lo que ya existe, no solo construir más, encontrar mecanismos y formas para visibilizar lo que se hace. Es cómo vos la mostras a la economía social y solidaria”.

Desde la coordinadora “tenemos una mirada sistémica”, agreó Almirati; “nadie habla de economía capitalista, decimos que se habla de sistema capitalista. Y la economía solidaria la concebimos no solo como un tema productivo, es la producción, las finanzas, la intermediación y el consumo”, añadió.

En el acto desarrollado en el Parlamento participaron distintas autoridades nacionales, departamentales y miembros de las organizaciones. Entre ellas la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta de la República en ejercicio, Blanca Rodríguez, quien celebró la creación del consejo y destacó que el objetivo de la ESS “nos parece especialmente importante en este momento. Pero además, vivimos en una democracia humanista, que queremos que sea cada vez más humanista y sostenerla”. Rodríguez afirmó que “en ese ejercicio de cooperación y gestión participativa, el Estado estará acompañando ese esfuerzo”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, enumeró distintas resoluciones, recomendaciones y exhortaciones internacionales “que evidencian la necesidad de potenciar el desarrollo de la economía social y solidaria en base a las sólidas y contundentes expresiones que cada día con mayor amplitud se constatan en diferentes territorios, aportando a hacer realidad los objetivos de un desarrollo sostenible”.

Castillo mencionó que en 2022, la Organización Internacional del Trabajo “marcó la necesidad estratégica de impulsar todas las expresiones de la economía social y solidaria” y exhortó a las Naciones Unidas a expedirse, lo que se produjo al año siguiente.

Entre tanto, la presidenta de Inacoop, Graciela Fernández manifestó que la constitución del consejo “es un evento clave, sin desconocer la relevancia de los hechos simbólicos y emblemáticos, necesitamos avanzar en términos concretos, tangibles y reales”.

Fernández fue la encargada de anunciar que desde la mañana de este jueves se comenzó con una mesa de trabajo de parte del consejo y el próximo 29 de abril será la primera reunión formal, en el que Inacoop presentará un borrador para el reglamento del consejo y será sujeto a analizarse.

Al final de la actividad contó con una conferencia magistral a cargo del presidente de Social Economy Europe y de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño: “La economía social, a pesar de todos los problemas geopolíticos, de las circunstancias, a pesar de algunos dirigentes políticos que están haciendo lo imposible por amargarnos la vida, vive el mejor momento de la historia en España y en Europa”.

Pedreño expuso que si “todos juntos sumamos, hacemos más que por separado, y ese ha sido el emblema que nos ha llevado a trabajar desde el ámbito de la economía social en Europa. Avanzar en el reconocimiento político e institucional es fundamental para que después se elaboren políticas públicas en favor de la economía social, y para todo el conjunto, entendiendo que cuando se elaboran para el conjunto crecemos”.

Trabajan por un proyecto de ley del día del consumo responsable

Almirati contó a la diaria que la coordinadora “articula y apoya redes, instituciones y organizaciones de la economía solidaria”. En paralelo, organizan al menos dos encuentros al año para que las organizaciones se concentren; a su vez, “hacemos campaña para promover la política pública y por ejemplo, estamos impulsando una ley del día del consumo responsable para que sea cada 15 de marzo”. “La ley tendría que decir la definición de consumo responsable, pero también que a lo largo del proceso educativo sea un día de reflexión sobre el consumo”, agregó.

Por otro lado, la coordinadora promueve distintos proyectos como “Solitex”, para la reutilización de textiles: clasifica, interviene, rediseña y forma. “Clasificamos todo lo que llega a los dos ecocentros de la Intendencia de Montevideo, y con eso por un lado donamos para los planes de refugio y calle de la intendencia donamos mucha ropa, pero además vendemos y generamos trabajo, integramos mujeres de la economía solidaria y mujeres clasificadoras”, concluyó.