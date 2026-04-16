La Federación de Trabajadores de la industria Láctea (FTIL) se reunió en plenario esta semana, y decidió que realizará una movilización, en virtud de los escasos avances que hay al día de la fecha en las negociaciones, esto para alcanzar un convenio colectivo, en el marco de la 11ª ronda de los Consejos de Salarios.

La manifestación de trabajadores del sector será el próximo martes a las 10.00. Partirá desde el Palacio Legislativo, pasará por las oficinas de la empresa Conaprole y finalizará su trayecto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En esa misma jornada se realiza un paro en la industria, y cada sindicato deberá decidir los horarios en los que detendrá las actividades en las plantas de producción.

Por intermedio de un comunicado, la organización sindical expresa que en virtud de que la semana pasada “se recibió una comunicación del Ministro de Trabajo, Juan Castillo, para realizar una reunión política que pudiera destrabar la situación del Consejo de Salarios, los trabajadores aceptaron, pero lamentablemente la misma no tuvo respuesta afirmativa por parte de la representación empresarial”. Sobre la respuesta de los empresarios, en esta semana no hubo avances, manteniéndose la posición de la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU).

El texto agrega que el sector está transitando el décimo mes vencido de Consejo de Salarios en la industria láctea, y el octavo mes en el sector de la Distribución de lácteos, “cargando sobre los hombros de las trabajadoras y trabajadores el peso de la inflación transcurrida en este período”. La Federación de Trabajadores (cumpliendo con lo planteado por la Asamblea General del 18 de marzo pasado) “exige al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se resuelva la situación salarial en los sectores antes mencionados, en el correr de esta misma semana”.

El sindicato menciona también que “el último convenio salarial, que reconoció el crecimiento del salario real en la industria láctea, data de 2013”. Explica que “la industria, en materia de exportaciones, creció un 13% más en 2025, en facturación de exportaciones (también un 13% más que el año pasado), en inversiones instaladas, con crecimiento de la productividad en el sector (la más alta desde 2018), y con récord históricos de remisión de leche a las plantas en 2025 (más de 2.200 millones de litros remitidos)”.

La mesa directiva de la FTIL se reunirá el próximo lunes, a los efectos de comenzar a tomar decisiones, dada la respuesta de los empresarios hasta ahora, y considerando que el gobierno puede tomar la decisión de llevar a votación las negociaciones, para intentar alcanzar un nuevo convenio colectivo, en la órbita del Ministerio de Trabajo,