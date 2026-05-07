El sector pesca del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) ralizó sus elecciones durante los días 3, 4 y 5 de mayo y eligió a sus nuevas autoridades para el periodo 2026 – 2028. La nueva dirección nacional ya está en funciones desde este miércoles, según pudo confirmar la diaria.

En las elecciones se presentaron dos listas: la 1422 bajo el lema “Unidad, lucha, participación y compromiso con la clase obrera”, que ganó el acto eleccionario, con casi 200 votos, y con Carlos Vega como primer candidato; y la lista 2021, bajo el lema “El Suntma vive y lucha”, encabezada por Gerardo Fernández, que hasta ahora tenía la mayoría en la directiva.

La 1422, reunió a varios militantes identificados con la figura del histórico dirigente José Rata Franco, fallecido en 2017, cuya imagen aparece en la lista que finalmente terminó siendo la más votada.