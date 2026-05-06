La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) informó este martes, a través de un comunicado, del inminente cierre de la producción de la empresa Darcy SA, dedicada al diseño y fabricación de ropa interior y prendas de vestir. La firma es reconocida en el mercado por gestionar marcas como Pimentón, Germe, Ego y DelRio.

La empresa resolvió que ya no contará con 34 personas que cumplen tareas en la fábrica. Al respecto, el presidente de la CSI, Danilo Dárdano, dijo a la diaria que la empresa cierra la producción, pero no el resto de las operaciones.

Señaló que “cierra el aparato productivo, en donde fabrican medias, ropa interior y demás. Es un proceso que no es de un día para el otro, pero muy difícilmente llegue a fin de año. Se van a convertir al 100% en una empresa importadora”.

Explicó que se traerá del exterior artículos iguales o similares a los que produce actualmente, y que en una reunión celebrada en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el 29 de abril, los representantes legales de la empresa señalaron que las razones de la decisión responden estrictamente a la falta de competitividad con el mercado asiático. En ese encuentro, los representantes de la empresa afirmaron que “la decisión está tomada” y que “no hay margen para retroceder en la resolución”, según Dárdano.

Acerca de los 34 trabajadores, el dirigente dijo que actualmente se está negociando para que el despido se pague en una sola cuota. Mencionó que más de 90% de los trabajadores son mujeres, algunas jefas de familia, y en varios casos mayores de 40 años de edad. Para intentar alcanzar “un cierre ordenado”, se continuarán las instancias de negociación en el MTSS. La próxima reunión es el jueves 14, en la Dirección Nacional de Trabajo. “El impacto no lo tiene la empresa, el impacto lo tienen los empleados”, afirmó.

Consultado acerca de si Darcy SA tiene sindicato de base, Dárdano respondió que sí y que está afiliado al Congreso Obrero Textil, organización sindical que está dentro de la órbita de la CSI.