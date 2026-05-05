La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), la Mesa Coordinadora del Pan y la Cámara de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) emitieron este lunes una declaración conjunta, en el marco del ámbito tripartito que conformaron, para reafirmar su compromiso con la erradicación de la violencia, la violencia de género, el acoso, el maltrato y la persecución sindical en el sector de las panaderías artesanales de todo el país.

La resolución es en concordancia con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que impulsa a que los países signatarios del mismo adopten de manera tripartita acciones con el fin de que exista " tolerancia cero” a cualquiera de estas situaciones.

Sobre esta manifestación, la subinspectora general del Trabajo, Andrea Bouret, expresó a la diaria que “se observó que hubo muchos casos en la rama de actividad, de violencia y acoso en el trabajo, por lo que “se decidió trabajar de forma tripartita en un protocolo sobre tolerancia cero a estas situaciones acorde a lo que establece el convenio 190” y agregó que “no alcanza con que la tripartita cuente con un protocolo”.

La jerarca agregó “que ese protocolo, que se hace consensuado en un ámbito tripartito, pase a cada bipartita del sector y a cada empresa, para ser discutido en la interna, porque a veces se aprueba en forma genérica pero no se adapta a la realidad de cada empresa”.

Al respecto, consideró que ese proceso demorará pero ahora hay “un compromiso conjunto de las partes, que trabajarán en este sentido. ¿Quiere decir trabajar? Significa que se realizarán las capacitaciones, que se fomentarán evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo, se fomentarán instancias de diálogo. Se estará atento a las necesidades de las bipartitas ya conformadas para que tengan en la tripartita un espacio de consulta de dudas, además de las fiscalizaciones”.

La jerarca recordó que la Inspección de Trabajo, en el marco del “Compromiso por la vida, la seguridad y salud en el trabajo”, ha recorrido casi todo el país, y que durante 2025 se presentaron 13 espacios de diálogo y de capacitación, explicando con abogados e inspectores de trabajo, para abordar que es el acoso, entre otros temas. “Cuando se concluyó alguno de esos espacios, hubo personas que expresaron situaciones de acoso, y destacaron que no lo sabían”, valoró.

Por su parte, el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría, dijo a la diaria que este acuerdo “es sumamente importante”, porque “visibiliza aún más lo que trabaja la Mesa Coordinadora del Pan, y hace que el sector empresarial también actúe en consecuencia y se alinee a los criterios y objetivos ya planteados en líneas generales de la Inspección General del Trabajo, en cuanto a la cero tolerancia a la violencia, a la violencia de género, al abuso y al acoso”.

Sostuvo también que “la organización sindical remarca la trascendencia de que el sector empresarial se haya sumado a esto, y que a partir de la firma del acuerdo, actuó en consecuencia respecto a esto. Después el sindicato continuará velando para que se erradique esto que es muy grave, y que sucede desde hace muchísimos años. La manera de hacerlo es trabajando tripartitamente a partir de este acuerdo”.

El dirigente recordó que está instalada una mesa tripartita sectorial en seguridad y salud en las panificadoras industriales, y que “son los mismos actores quienes representan a los trabajadores de las panaderías, al igual que de las panificadoras industriales”. Por tal motivo, explicó que se decidió ampliar ese ámbito tripartito, y trabajar de forma conjunta en las panificadoras artesanales, y “desde allí realizar un trabajo pedagógico, en cuanto a informar del decreto 190 de la OIT, que está ratificado por el país, respecto a que no puede haber acoso, abuso ni violencia de ningún tipo en el ámbito laboral”.

Declaración conjunta: tolerancia cero frente al acoso en la industria panificadora

El texto señala que “a partir de situaciones recientes que han tomado estado público vinculadas a casos de acoso sexual o acoso moral y prácticas antisindicales, las partes acordaron realizar su mayor cooperación conjunta e institucional, a fin de hacer todo lo que este a su alcance, con el fin de garantizar entornos laborales respetuosos y seguros”.

La declaración agrega que si bien se reconoce que estos hechos no representan la generalidad del sector ni constituyen prácticas habituales, “se enfatiza la necesidad de actuar con firmeza para prevenir y erradicar cualquier conducta que afecte la dignidad de las personas trabajadoras”.

En ese sentido, y con este acuerdo, se promoverán acciones concretas, incluyendo instancias de formación, desarrollo e implementación de protocolos y fortalecimiento de mecanismos de prevención y actuación frente a estas situaciones en línea con la normativa vigente y las competencias de fiscalización de la IGTSS. Las instituciones firmantes destacaron que la construcción de ambientes de trabajo libres de violencia “es un compromiso compartido y un pilar fundamental para el desarrollo de relaciones laborales basadas en el respeto, dignidad y trabajo decente”.