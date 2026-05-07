La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) está a la espera de que el Ministerio de Transporte apruebe un nuevo fideicomiso, para que la empresa abone los sueldos de abril, indicó este jueves a la diaria el presidente del sindicato, Marcelo Pérez.

El dirigente expresó que se aguarda “cobrar al menos una parte del sueldo este viernes, o los días lunes 11 o martes 12”. Comentó también que no está previsto que la ATC mantenga nuevas reuniones, hasta que se tenga conocimiento de en qué fecha recibirán los salarios.

Por su parte, una delegación del gremio compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Los dirigentes del sindicato realizaron una exposición acerca del conflicto que mantienen con la compañía de transporte, por las dificultades con el pago de sueldos, licencias y salarios vacacionales.

Al respecto, comentó que señalaron que este problema “sucede desde hace años” y que los funcionarios reciban habitualmente sus haberes en dos cuotas. Una se paga entre los días 8 y 12 de cada mes, y el saldo restante después del día 20.

Consultado acerca de qué devolución tuvieron por parte de los legisladores, respondió que expresaron que tienen conocimiento de la situación que atraviesa Copsa, que “ya data de años”, y resaltó que si bien el gremio fue recibido y escuchado, lo expuesto no tiene carácter resolutivo en la Comisión.

La última medida que se llevó adelante por los trabajadores fue un paro de 24 horas el 26 de abril, luego de que la compañía de transporte prometiera que iba a abonar el 50% restante del salario de marzo en la penúltima semana de abril, algo que no sucedió.