Coordinadora de Sindicatos de Refinería de La Teja y Ancap negociarán condiciones de trabajo y reducción de tercerizaciones

La Coordinadora de Sindicatos de la Refinería de La Teja, integrada por Fancap, Untmra, Sunca y Fuecys, hizo este martes un paro desde las 8.00 hasta las 12.00, con una marcha y concentración que finalizó en las puertas del edificio de Ancap. La medida fue en reclamo de estabilidad laboral, salud, seguridad e higiene en el trabajo, y la reducción de las tercerizaciones.

Matías Ristich, presidente de sector Mantenimiento, Administración y Logística de Fancap, dijo a la diaria este martes que se llevó a cabo una acción en conjunto. “Reclamamos temas relacionados con la estabilidad laboral para los trabajadores tercerizados, ya que cuando hay cambios de licitaciones o de empresas, los empleados quedan rehenes”.

El dirigente dijo que ese formato de contratación “es ineficaz para Ancap y el resto de los entes públicos, porque genera sobrecostos de los trabajadores tercerizados para la empresa, que terminan siendo más caros que los propios funcionarios. Se promovió también una destercerización para que los trabajadores que están hace años en la plantilla de empresas privadas puedan ser funcionarios públicos de Ancap, ya que están cumpliendo tareas en servicios permanentes”.

Una vez que los dirigentes y manifestantes llegaron al edificio de Ancap, dijo Ristich, fueron recibidos por integrantes de la Gerencia General y de la Gerencia de Suministros y Gestión Humana de la empresa, a quienes plantearon que “hay muchas cosas para mejorar en una refinería de La Teja, una planta en la que estamos expuestos a contaminantes y productos tóxicos. Hay temas para ajustar”. De este modo se acordó un cronograma de trabajo para abordar estos temas, y en un mes habrá otra reunión.

“Hay temas que se estarán negociando con el directorio de Ancap cuando se elaboren los pliegos de licitación, porque en lo concerniente a la estabilidad laboral y las condiciones de empleo de los trabajadores privados. Es un tema importante en el que se quiere mejorar, al igual que en la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Esta fue la primera reunión. Todos son temas importantes que se intentará resolver”, sostuvo Ristich.

Acerca de la medida de la marcha y concentración, destacó que “se dio en el marco de que ni el Sunca, ni la Untmra, ni la Federación de Funcionarios de Ancap tienen hoy un convenio colectivo. Entonces, el reclamo forma parte también de la acción desarrollada, dado que en cada uno de esos sindicatos hay avances muy escasos hasta la fecha”.

“Para los sindicatos la movilización fue importante, en el sentido de intentar romper ciertas estructuras, como la que determina que se moviliza un sindicato por un lado y otro por el otro. Acá teníamos algunos planteos que eran comunes, y por eso se entendió como trascendente hacer una movilización en conjunto. En esta oportunidad, por el paro de cuatro horas no se dejaron guardias porque no tenemos convenio colectivo que regule esas guardias. Entonces, hasta que no exista un convenio colectivo, no se podrá regularizar. Por ese motivo también es que pararon todos los sindicatos”, afirmó.