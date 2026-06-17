El Sunca convoca a un paro nacional de la construcción para el 1° de julio

La falta de avances en las negociaciones por la undécima ronda de los Consejos de Salarios motivó al sindicato a tomar medidas.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) comunicó que, tras la realización de una reunión de su Comité Ejecutivo, que analizó la situación en todo el país y, en particular, la del propio organismo, resolvió llevar adelante un paro nacional con movilización en toda la industria el miércoles 1° de julio. Para dicha medida, el gremio habilitó a cada departamental y a las direcciones de rama a definir los horarios de paro para esa jornada.

Por intermedio de un comunicado, el sindicato expresó que, “cumpliendo con la resolución de la asamblea general del día 27 de mayo, y en el entendido de que no se avanza en la mesa de negociación de los Consejos de Salarios, tras celebrarse ya cinco reuniones y a casi tres meses de vencido el último convenio colectivo del sector, se resuelve aplicar, desde este miércoles, la realización de asambleas no coordinadas y movilizaciones zonales en toda la industria nacional y sus ramas anexas”.

Además, se celebrarán plenarios departamentales con el propósito de informar a todos los trabajadores sobre el estado de situación del conflicto con las cámaras empresariales. Otra medida resuelta es que toda la industria y sus ramas de actividad trabajarán “en horarios normales, lo que significa la suspensión de las horas extras y no aceptar nuevos cambios de horario en la industria”. Según el comunicado, esta resolución regirá, en principio, hasta que la organización adopte una nueva definición.

Sobre estas resoluciones, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo este miércoles a la diaria que “las decisiones tomadas tienen que ver con una valoración que realizó el Comité Ejecutivo Nacional, en función de que ya están por cumplirse 90 días sin convenio colectivo en la construcción y, en definitiva, no existieron avances sustanciales, más allá de que la plataforma fue presentada a los empresarios hace casi 20 días”.

Agregó que, para iniciar las acciones que ejecutará el sindicato, se consideró “la falta de respuestas del sector empresarial”, por lo que se diagramó un plan de medidas que incluye paros, asambleas y movilizaciones. “El Comité Ejecutivo del Sunca entiende que existe la necesidad de acelerar los tiempos de las negociaciones y de concretar la plataforma que presentó el gremio. Después de realizarse el paro nacional con movilización del 1° de julio, el sindicato volverá a analizar la situación y, a partir de ello, definirá los pasos a seguir”, expresó el dirigente.

Por el desarrollo de las negociaciones entre el Sunca y las cámaras empresariales, la diaria intentó sin éxito comunicarse con el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal.