MIEM presentó convocatoria que estimula el desarrollo de proyectos de inversión en cooperativas de trabajo y agrícolas

El llamado va dirigido también a sociedades de fomento rural que impulsen la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible; el plazo de las inscripciones es hasta el 5 de agosto.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), por intermedio de su Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), presentó este martes una nueva edición de la convocatoria de Proyectos de Inversión Cooperativos. Por intermedio de esta propuesta, según informó la cartera, “se promueven proyectos de inversión de cooperativas de trabajo y agrarias y de sociedades de fomento rural que impulsen la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible”.

En este año se celebra la 17ª edición, que impulsa la competitividad y el desarrollo sostenible del sector cooperativo. Para eso, convoca a cooperativas productivas de todo el país a presentar proyectos de inversión y acceder a fondos no reintegrables para concretarlos.

El MIEM explica además que “en esta edición se entregará un total de 3.000.000 de pesos para apoyar proyectos de desarrollo productivo. Cada entidad seleccionada podrá obtener hasta 500.000 pesos”. El MIEM aporta el 80% del proyecto, mientras que las cooperativas deben efectuar una contrapartida del 20%. En la presentación el ministerio informó que “Inacoop [Instituto Nacional del Cooperativismo] y Cudecoop [Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas] son organizaciones aliadas en la implementación de esta iniciativa”, y que las postulaciones están abiertas hasta el 5 de agosto. Las bases de la convocatoria están publicadas en el sitio web del ministerio.

En la actividad, la ministra Fernanda Cardona expresó que esta convocatoria “permite poner en agenda el concepto de ‘cooperativismo primero’” y sostuvo que “se trata de un instrumento de política pública que se mantiene y dinamiza en esa administración”.

Dijo también que “esta herramienta llega a todo el territorio, en articulación con otras organizaciones, y tomando en cuenta qué ocurre en cada departamento y en cada comunidad específica. Esta es la forma de trabajo que desarrolla la actual administración”, y afirmó que “el cooperativismo sostiene colectivos; sostiene organización; transforma realmente la vida de los territorios, de la gente; transversaliza otras políticas”.

El evento se desarrolló en la Torre de las Telecomunicaciones. Participaron también la titular de la Dinapyme, Ximena Cidrás; la vicepresidenta de Inacoop, Flavia Carreto; y Juan Canessa, uno de los directores de Inacoop en representación de Cudecoop.