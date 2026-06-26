MTSS intercede ante falta de información de trabajadores de Cervecería y Maltería de Paysandú sobre retorno a la actividad

Representantes de Ambev-Cympay (Cervecería y Maltería de Paysandú) y el sindicato de trabajadores mantuvieron una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo, este martes, para abordar el futuro de los trabajadores que detuvieron sus tareas desde el pasado 1° de marzo, medida que en principio sería por dos meses, pero que posteriormente se anunció que sería hasta el 1° de agosto.

El dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) Eduardo Alza dijo a la diaria este miércoles que en la instancia en el Ministerio de Trabajo “se firmó un acta en la que quedó constancia de que la empresa Ambev está incumpliendo con la Ley de Negociación Colectiva, al no brindar la información necesaria para que la negociación se desarrolle de forma adecuada”. Agregó que “hoy no tenemos ninguna certeza de cuándo se retornará a la actividad” y que “eso es lo que se está reclamando y exigiendo a la empresa”.

Acerca del resultado de la reunión de este martes, destacó también que, “si bien no se obtuvo el resultado esperado, se lograron algunos avances importantes. Uno de ellos es que el viernes 26 a las 15.00 se desarrollará una reunión con la directora de las malterías Ambev” y, además, se confirmó que la próxima semana se concretará una reunión con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y representantes del grupo corporativo de Ambev.

Por este tema, Maltería Cympay, de Paysandú, llevó adelante un paro de 48 horas, el martes y miércoles, mientras que las restantes cervecerías y malterías del grupo (localizadas en Montevideo, Lavalleja y Colonia) realizaron corte de horas extras y trabajo a reglamento. También comentó que el paro, en una primera instancia, era de 24 horas, pero que este martes se decidió extenderlo a 48 horas.

Consultado sobre cómo continuará el sindicato luego de la paralización, respondió que eso se decidirá una vez que se lleven adelante las reuniones con las autoridades de Ambev y con el ministro Castillo.

La CSI respalda a los trabajadores y a la FOEB

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) emitió un comunicado en apoyo a los trabajadores. La organización “declara públicamente su enérgico rechazo a la postura asumida por la multinacional Ambev que, tomando de rehenes a las y los trabajadores de la planta de Maltería Paysandú, continúa, de forma temeraria, generando un clima de incertidumbre en decenas de familias”.

Expresa también que, “desde la CSI, manifestamos el más absoluto respaldo a las y los compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), quienes siguen sin garantías sobre la reapertura concreta de la planta”, y que “si bien, y como informa la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), a comienzo de año la empresa comunicó el envío a seguro de paro del 80% de los trabajadores y la paralización de la producción, el SOEN ha ido enfrentando una sucesión de decisiones empresariales que han ido prolongando e incrementando la incertidumbre”.

También se señala que en agosto se cumplen seis meses desde que la firma anunció el cierre de la planta, “pero hasta el momento el futuro continúa siendo absolutamente incierto, a pesar de las diferentes y múltiples instancias de diálogo con la empresa y organismos del Estado, con el objetivo de encontrar soluciones que redunden en garantías para la clase obrera”.

“La CSI respalda en todos sus términos la resolución de la Mesa Directiva Nacional de la FOEB, en el sentido de declarase en estado de alerta y conflicto con la empresa. La CSI condena la falta de acciones claras por parte de Ambev, que, actuando de espaldas a los trabajadores y con absoluta intransigencia e indiferencia, genera un clima de enfrentamiento con quienes defienden y luchan por la producción nacional y la preservación de sus fuentes de ingreso”, concluye la declaración.