Alejandro Ruibal con Orsi: “Hablamos de la importancia de modernizar las relaciones laborales, del empleo, y la productividad”

El empresario de la construcción destacó que el mandatario está “muy entusiasmado” con la posibilidad de desarrollar infraestructura para traer carga desde Paraguay, algo que conversó con su par Santiago Peña.

El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles al presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal, para dialogar acerca de la realidad del país, futuros proyectos y las perspectivas del sector, entre otros temas. El encuentro fue a solicitud del empresario, según comentó en diálogo con la diaria.

Ruibal sostuvo que a Orsi lo conoce “desde hace mucho tiempo [como] para venir a hablar sobre la construcción” y que intercambiaron sobre “la actividad”, y acerca de la “preocupación [del empresario] de que la industria de la construcción tome ritmo”. “Me fui bastante satisfecho”, subrayó.

Ruibal comentó también que Orsi le transmitió que “le fue muy bien” en su encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y con la idea de “fomentar el desarrollo y más infraestructura para traer carga paraguaya, ya sea por el ferrocarril o hidrovía”. Agregó que entre otros temas tratados con Orsi estuvieron “la situación de las relaciones laborales y la modernización de las mismas”.

Consultado sobre la posibilidad de desarrollar infraestructura para ingresar carga desde Paraguay, Ruibal dijo que el presidente lo “autorizó a mencionar el tema”, pero “para conocer más detalles hay que preguntarle a él mismo”, aunque señaló que observó “que son temas que tiene el presidente con la agenda del Mercosur, porque él volvió al país muy entusiasmado, porque el presidente paraguayo lo entusiasmó mucho”.

“Orsi sabe de mi influencia en el sector infraestructura y de ferrocarril, y me dijo que vamos a tener que estudiar sobre cómo empujar esto. Lo encontré muy interesado”, añadió el director ejecutivo de la empresa Saceem.

Acerca de si entre los temas abordados estuvieron las negociaciones entre las cámaras de la construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca), para acordar un nuevo convenio colectivo, y considerando que los trabajadores hicieron un paro a nivel nacional hace una semana, Ruibal respondió que no hablaron del tema “en profundidad”, y que “como estamos en negociación, lo único que hablamos fue de cómo estamos moviendo las cosas, pero no hay más nada”. “Recién estamos negociando, no hay nada definitivo”, sostuvo.

“Más que nada hablamos de la importancia de modernizar las relaciones laborales. También atendiendo al empleo, la seguridad, la viabilidad de las obras, el negocio y la productividad en el sector”, concluyó Ruibal.