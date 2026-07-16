Conflicto en la Dirección General de Registros: desde este jueves no se tramitan gestiones urgentes ni se entregan documentos

Funcionarios Registrales mantienen medidas hasta conocer resultado de reunión entre la Dirección General de Registros y el MEF, que será el 21 de julio.

La Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios Registrales (AFRU) emitió un comunicado donde informa que el día martes 21 de este mes se llevará a cabo una reunión entre la Dirección General de Registros (DGR) y el Ministerio de Economía, para tratar el reclamo de mantener las fuentes laborales. La falta de recursos humanos y la incertidumbre sobre el futuro de trabajadoras contratadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CNR) aceleraron la implementación de las medidas por parte del sindicato.

La dirección del gremio “resolvió mantener las medidas tal cual se vienen desarrollando sin agravar las mismas”, de manera tal de “otorgar confianza a la negociación para lograr un acuerdo y que el gobierno finalmente instrumente los mecanismos necesarios para asegurar los contratos a los trabajadores hasta fin de año”.

Por tal motivo, las medidas a implementarse desde este jueves y hasta el martes 21 serán no entregar documentos, no tramitar documentos urgentes y no realizar consultas, ni personales ni vía email. Se iba a llevar adelante la medida de no aprobar certificados y documentos, lo que también impedía la tarea de los escribanos, ante la falta de determinada información registral. Dicha acción quedó momentaneamente suspendida. “La Asociación aclara que mientras se reciban documentos, se recibirán para levantar observaciones en las oficinas registrales” y no para otra finalidad.

AFRU advierte que “de no alcanzarse el día martes 21 un acuerdo a la situación que afecta a los trabajadores, desde el miércoles 22 no habrá atención al público en las oficinas registrales, y solo se dará cumplimiento con los vencimientos y caducidades”.

Daniel Fratín, secretario general de AFRU, dijo este jueves a la diaria que “el sindicato quedará a la espera del resultado de la reunión”, y que “si hay una resolución favorable, o si se encontró un mecanismo para viabilizar la situación de los 27 trabajadores, se evaluaría levantar las medidas”.