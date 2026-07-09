Empresarios y trabajadores portuarios analizan propuesta del gobierno para resolver el conflicto

Los ministerios de Trabajo y de Transporte y Obras Públicas presentaron una propuesta a empresarios y al Comité de Base de Terminal Cuenca del Plata (TCP) -acompañado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra)-, para resolver el conflicto existente entre las partes, quienes no alcanzan un acuerdo en las conversaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo. Esto permitió que el gremio suspenda las medidas este miércoles por la noche.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, confirmó a Telemundo este jueves que hubo una reunión en esta jornada entre negociadores del Ministerio de Trabajo, representantes de la empresa y la organización sindical, y que en la jornada anterior hubo contactos entre las partes. Además, señaló que se logró que el sindicato resolviera levantar las medidas y retomara las actividades con el turno de las 23.00. Al respecto, el secretario de Estado dijo que, “siendo honesto, en realidad fue una tarea colectiva. Se trabajó mucho” con la ministra de Transporte, Lucía Echeverry, el PIT-CNT, la empresa, el comité de base de TCP y el sindicato.

En ese sentido, sostuvo que las gestiones propiciaron que este jueves por la mañana se restableciera el ámbito de negociación. “Efectivamente hubo varios intercambios, y la propuesta que sugería la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) fue una negociación colectiva. Ahora las partes analizarán una propuesta concreta y volverán el próximo lunes para presentar sus propuestas y aspiraciones con miras a negociar un convenio colectivo. Creo que a partir de la semana que viene comienzan, en definitiva, a tratarse los términos y contenidos del convenio colectivo”, dijo el jerarca.

Consultado acerca de si hubo una propuesta concreta por parte del Ministerio de Trabajo, Castillo respondió que “la propuesta concreta que se realizó fue negociar sin medidas, que se pudiera trabajar sin que ninguna de las dos partes presentara más temas o demandas sobre la mesa”. Reconoció también que el sector “viene complicado”, que “se viene alargando bastante y complejizando la negociación” y que “eso muchas veces no ayuda ni genera condiciones ni confianza para crear un ámbito de negociación”.

“Creo que las partes lo entendieron, así lo comunican las negociadoras del Ministerio de Trabajo, así que es de esperar que en los próximos días trabajen a full con los contenidos del convenio colectivo”, afirmó. Agregó que “le parece que son sinceras” las partes en cuanto a su intención de negociar para alcanzar un nuevo convenio. “Es difícil cuando se extienden los conflictos, cuando comienzan medidas de un lado y del otro. Eso genera asperezas, pero me parece que ahora hay condiciones como para tener la expectativa de que se desarrollen las negociaciones”, dijo.

Castillo afirmó también que, con estas negociaciones, la idea es que no se apliquen medidas por un tiempo y que “esto fue planteado por el MTSS en general. Insisten todas las partes con eso. Sin que haya la firma de ningún tipo de cláusula, se sentarán a negociar un convenio colectivo. Hoy estamos sin medidas, no hay anuncio de paros por parte de los trabajadores ni medidas sancionatorias por parte de la empresa. La idea es sentarse a discutir un texto concreto para lograr cerrar el convenio”.

En relación con la posibilidad de declarar la esencialidad en el sector portuario si fracasan las negociaciones, Castillo respondió que “si para cada conflicto que existiera hubiera que declarar medidas esenciales, viviríamos de medidas esenciales en medidas esenciales. Todo es esencial en el país. ¿Qué es lo más importante? La actividad portuaria tiene una importancia tremenda, la actividad frigorífica, las fábricas de bebidas, la industria cárnica; no hay cosa que no sea importante para los trabajadores y empresarios en Uruguay”.