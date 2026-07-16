Hubo una caída en el número de envíos postales internacionales a partir de mayo, según información de Aduanas

Los envíos por franquicia internacional, con números superiores a 200.000 para cada uno de los primeros cuatro meses del año, fueron a la baja y se ubicaron en 83.130 en junio.

Los envíos postales internacionales fueron a la baja hacia el final de la primera mitad de 2026 y observaron descensos de 46,2% y 26,5% en mayo y junio cuando se los compara con los meses inmediatamente anteriores. Así lo recoge el último reporte estadístico sobre las encomiendas internacionales conformado por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, según el que se concretaron un total de 1.493.736 envíos postales internacionales entre enero y junio de este año.

La cifra total implica un incremento de 40,25% respecto del mismo período de tiempo del año pasado, cuando se registraron 1.065.086 envíos. Sin embargo, y dado que el año aún no ha finalizado, queda por verse si las cifras podrán igualar o superar los 1.493.736 que se efectuaron a lo largo de 2025. En ese sentido, y si se comparan las cifras observadas durante cada mes y hasta la fecha de cierre de la actualización, junio de 2026 supuso un mínimo en la cantidad de envíos internacionales: fueron 125.149. Igualmente, y tanto para ese mes como para mayo, la DNA constató números que están por debajo de los que se registraron en todos los otros meses del año, y para los que siempre rondaron los 300.000.

El cambio en la tendencia coincide con la entrada en vigencia del nuevo régimen de franquicias para compras en el exterior, que elevó el monto máximo para las compras en el exterior de 600 a 800 dólares, a distribuir en tres compras por año, al tiempo que introdujo el cobro de 22% de IVA a las compras en el exterior.

Por otra parte, el reporte de la DNA desagrega los envíos efectuados en función del tipo de mercaderías, y proporciona un listado según las cantidades observadas, y en cuyo caso el primer lugar lo ocuparon las vestimentas y manufacturas textiles, con 915,99 mil unidades. Le siguieron los juguetes, juegos y artículos para recreo, con 723,78 mil; los muebles y artículos para el hogar, con 469,78 mil; las máquinas, los aparatos, el material eléctrico y sus partes, con 124,29 mil, y los sombreros, paraguas, bastones y manufacturas, con 116,36 mil.

Franquicias descendieron de más de 200.000 entre enero y abril a 83.130 en junio

Asimismo, y durante el primer semestre de este año, el organismo contabilizó 1.168.539 a los envíos postales que se ampararon en la modalidad de franquicia internacional. Esto se traduce en un aumento de 45,99% con respecto a los 800.410 envíos que se constataron para el mismo período de tiempo durante el año anterior.

Sin embargo, también hubo un descenso abrupto en los números de mercadería movilizada a partir de mayo, cuando fueron 112.355, por debajo de las más de 200.000 de meses anteriores. Igualmente, y aunque las compras efectuadas siempre excedieron las 100.000 a lo largo de ambos años, esto no fue así en junio de 2026, que vio 83.130, el menor valor en los últimos dos años.

Los diez principales tipos de mercadería según las cantidades, en tanto, no observaron cambios para la primera mitad de los lugares: fueron 784,55 mil en el caso de las vestimentas; 633,67 mil juguetes y juegos; 400,31 mil muebles y artículos para el hogar; 371,94 máquinas y aparatos; 100,34 mil sombreros.

Compras por régimen simplificado no lograron superar al primer semestre de 2025

Finalmente, los envíos postales concretados mediante régimen simplificado fueron a la baja en términos interanuales: alcanzaron las 205.469 entre enero y junio de este año, un decrecimiento de alrededor del 16% con respecto a las 245.709 observadas en el mismo período del año anterior.

Una vez más, también vieron un descenso en los últimos dos meses analizados, aunque no alcanzaron mínimos históricos ni se alejaron demasiado de la tendencia de este año. Aún así, se situaron lejos del máximo de 76.158 envíos observado en setiembre de 2025.

Igualmente, el top diez de mercaderías según las cantidades permaneció casi igual: pasaron por las manos de la DNA 125,60 mil vestimentas; 86,49 mil juguetes y juegos; 66,02 mil muebles y artículos para el hogar; 47,99 mil máquinas y aparatos; 13,48 mil relojes y partes, y 8,91 mil otros productos sin categoría. Cierran la serie los instrumentos musicales, los libros, las revistas y el material editorial, y los videojuegos y consolas.