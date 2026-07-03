MTSS está dispuesto a facilitar negociación colectiva entre choferes de Uber y la empresa

Desde la cartera consideran que los trabajadores de plataformas, sean autónomos o dependientes, tienen derecho a la negociación colectiva.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado recibió este jueves al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto para abordar distintos temas vinculados a sectores laborales, entre ellos la situación de los choferes de la plataforma Uber.

Tras la comparecencia, el jerarca explicó en una rueda de prensa que la comisión fue convocada a partir del planteo de un colectivo de trabajadores de Uber que señaló no contar con espacios de negociación colectiva y denunció posibles incumplimientos laborales.

Barretto dijo que el Ministerio de Trabajo no contaba hasta el momento con solicitudes formales de ese colectivo para convocar a la empresa y facilitar un ámbito de negociación. En ese sentido, sostuvo que la cartera está en condiciones de promover ese espacio si las partes lo solicitan.

Agregó que no está definido si los choferes son trabajadores autónomos o dependientes, aunque estimó que la mayoría se encuadra como autónomos. Sin embargo, remarcó que esa distinción no limita el derecho a la negociación colectiva. “Sin duda tienen derecho a negociar colectivamente”, afirmó, y señaló que el ministerio y la Dirección Nacional de Trabajo pueden intervenir para facilitar ese ámbito.

El subsecretario también señaló que los trabajadores plantearon dudas sobre la representación de la empresa en Uruguay, al sostener que no habría un domicilio fiscal constituido en el país. Sobre este punto, indicó que el ministerio tiene conocimiento de representaciones legales de la empresa, lo que no sería un impedimento para habilitar una instancia de negociación.

En cuanto al régimen de seguridad social, Barretto recordó que la Ley 20.396 sobre trabajo en plataformas establece que los trabajadores dependientes se rigen por la normativa general, mientras que los autónomos cuentan con cobertura en materia de accidentes de trabajo.

Añadió que el Poder Ejecutivo analiza la eventual ratificación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo en plataformas, lo que implicaría revisar el marco normativo vigente.

Robert Silva: “La función de la Comisión de Asuntos Laborales es generar ámbitos de diálogo”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, el senador del Partido Colorado Robert Silva, dijo a la diaria que la comparecencia del subsecretario se dio a partir del planteo de una asociación de choferes que denunció diferencias en las condiciones laborales y la falta de un ámbito de negociación colectiva.

Señaló que los legisladores consultaron sobre el cumplimiento de la normativa vigente y sobre eventuales vulneraciones, ante lo cual los trabajadores plantearon la necesidad de mayor precisión en la fiscalización.

Silva indicó que la versión taquigráfica será remitida a la asociación de choferes y que el subsecretario “brindó toda la información que se le pidió” en relación con lo planteado.

El legislador afirmó que la comisión quedó en una “posición de expectativa” y remarcó que su función es generar ámbitos de diálogo entre las partes.

“La función de la Comisión de Asuntos Laborales es generar ámbitos de diálogo, de encuentro, articular entre las partes y acercar posiciones. Estas comparecencias son positivas porque permiten que las partes expongan sus posiciones ante el Senado y muchas veces facilitan luego instancias de negociación”, señaló.