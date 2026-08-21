Uruguay contará con la primera planta de recuperación de envases descartables, que se ubicará en la UAM

Este jueves se firmó el convenio que permitirá instalar en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana la primera planta de consolidación y conteo de envases del país, en el marco de la ejecución del Plan VALE.

El convenio para instalar en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) la primera planta de consolidación y conteo de envases del país se firmó el jueves en la sede de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), con la presencia de autoridades de los ministerios de Ambiente (MA), de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de Industria, Energía y Minería (MIEM), del Plan VALE (Valorización de Envases y Materiales de Envasado) y de la UAM.

El Plan VALE es un programa de alcance nacional impulsado por el MA, la CIU y las intendencias. Su meta es recuperar y valorizar envases y materiales de envasado posconsumo, que hoy constituyen una muy importante fuente de contaminación.

Según se estima, en la actualidad se recicla apenas el 5% de los envases descartables. En una primera etapa, el Plan VALE se plantea multiplicar por diez ese porcentaje y recuperar 50 millones de envases de plásticos, vidrios, metales y cartones introducidos cada año en el mercado.

La construcción de la planta demandará una inversión de entre 10 y 12 millones de dólares. El inicio de las obras está sujeto a la concreción del financiamiento bancario requerido por el Plan VALE. Está previsto que la construcción y el montaje del equipamiento industrial de la planta insuman unos 12 a 15 meses de trabajo.

De acuerdo a lo que explicó el presidente de la UAM José Savedra “en el proyecto UAM se organizaron 60 hectáreas (en las que se desarrollaría el Parque Agroalimentario) y se reservaron 35 hectáreas, que formaban parte de una zona de expansión o de crecimiento, que se pensaba que se comenzarían a utilizar por lo menos 15 años después”. Sin embargo, “apenas cumplidos los cinco años de inauguración de la UAM, el Plan VALE es el primer proyecto que se instala en esta zona”.

Saavedra agregó que “estamos en la etapa de diseño y desarrollo de todo lo que tiene que ver con este importante proyecto, que va a ser transformador y generador de valor en el oeste de Montevideo. Es un hito muy importante porque es muy difícil encontrar proyectos de este tamaño en esa zona del departamento, y estamos muy contentos de que hayan elegido la UAM para instalarse”.

Acerca de la generación de empleo, una vez que la planta esté en funcionamiento, “en este espacio van a estar trabajando cerca de 100 personas, más el empleo indirecto que se cree”, según el presidente de la UAM.

El representante de la Intendencia de Montevideo en el Directorio de la UAM explicó que “esta será una planta de tratamiento de materiales plásticos, que los hace pellets, que después se pueden inyectar nuevamente”, para la fabricación de una diversa gama de productos.

El titular de la UAM reflexionó sobre el devenir de este proyecto, afirmando “que no solo va a generar empleo e inversión, sino que también va a fomentar la economía circular, que, como decía recién el director nacional de Industria, tiene un rol muy importante en la generación de valor. El tema de recuperación es muy importante. En definitiva, Uruguay ha asumido compromisos internacionales y tiene que cumplir determinados hitos de gestión de recuperación. En este primer pilar, que va a ser el Plan VALE, tiene un primer camino a recorrer”.

En tanto, el presidente de la CIU Leonardo García informó que esta entidad “integra el directorio del Plan VALE y su rol es ser el articulador entre las industrias que forman parte del directorio y el sistema político”. García sostuvo que el diseño e implementación del Plan VALE implican “un cambio rotundo en la forma de ver a los envases descartables, que los tratemos de forma distinta, que tengan su propio circuito, que sean revalorizados, que sean de vuelta integrados al circuito productivo”. Asimismo, destacó que el Plan tendrá un impacto positivo en múltiples dimensiones, en lo productivo, la logística, el ambiente, la cultura, entre otras. Por otra parte, afirmó que, “en cuanto a la limpieza de la ciudad, también va a tener impacto. Esa es una de las principales preocupaciones, sobre todo de los montevideanos”. García concluyó que “este es un hito muy importante y trascendental”.

Mientras, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño dijo en la ceremonia de firma del convenio, que “esta instancia supone concretar un avance en la infraestructura que hará posible el funcionamiento del Plan VALE. Reconocemos y valoramos el esfuerzo de las empresas y el compromiso ambiental de nuestra industria y del conjunto de compañías que participan y nos permiten hoy anunciar otro paso más, cuando dos actores relevantes se unen para hacer posible el desarrollo sostenible del país”. Según Ortuño, “el plan VALE es de los más importantes para el Ministerio y el país, en lo que respecta a la gestión de los residuos de envases”.

Por su parte, Gustavo Garibotto, director general de Recursos Naturales del MGAP, destacó que “no es posible pensar en la producción sin cuidar el ambiente, como no es posible pensar en el ambiente sin cuidar la producción. Esta es una inversión importante, que derrama en muchos aspectos multidimensionales y que nos posiciona en el orgullo de lo que podemos construir en conjunto en nuestro país, trabajando juntos el sector público y el privado”.

Adrián Míguez, director nacional de Industrias del MIEM, enfatizó la importancia de esta noticia para la industria y el avance de la articulación público-privada. Señaló que “la UAM conoce el desafío, la importancia económica y social de la economía circular, que también es política industrial. Esta planta de reciclaje es un ejemplo de articulación y trabajo conjunto”.

La construcción de la planta en la UAM implicará un avance significativo para la implementación del Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso (SDDR) y para el fortalecimiento del sistema nacional de recuperación y valorización de envases, complementando las soluciones de recuperación que actualmente forman parte del Plan VALE.

El Plan cuenta con una proyección de fondos de unos 50 millones de dólares, destinados a la construcción de infraestructura y plantas de acopio en todo el país. Su implementación tendrá por escenario territorial las capitales departamentales y las localidades de más de 5.000 habitantes.

El Plan se sustenta en dos sistemas complementarios de recuperación: el Sistema de Recuperación Selectiva, operativo desde 2007, en plena fase de profundización y expansión a todo el país, y el SDDR, hoy en fase de proyecto próximo a implementarse.

Está previsto que el SDDR comience a implementarse de forma paulatina entre 2027 y 2028, para lo cual se instalarán máquinas automáticas en los comercios, donde los ciudadanos podrán depositar envases descartables a cambio de un reembolso de dinero que aún no está definido. Según pudo saberse, la puesta en marcha del SDDR está supeditada a la inauguración de la planta en la UAM, lugar donde se derivarán los envases descartables recolectados a través de esta tecnología.