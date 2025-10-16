En las últimas horas, una placa falsa que simula ser una declaración de Marcelo Abdala consignada por Canal 4 en su cuenta de X se viralizó en esa red social y cosechó más de 15.000 visualizaciones. En ella, se atribuía falsamente al titular del PIT-CNT haber dicho que “María Corina Machado no merece el Premio Nobel de la Paz” porque el presidente venezolano es Nicolás Maduro.

En una búsqueda rápida por las redes sociales y el portal de Canal 4 se observa que no existe ninguna placa ni entrevista en la que Abdala haya pronunciado dichas palabras, y tampoco fue publicado por el medio en cuestión.

No es la primera vez que Abdala es cuestionado por su cercanía al gobierno venezolano ni es la primera desinformación que lo tiene como protagonista. Hace poco más de un mes, en pleno debate impulsado por sectores del Frente Amplio para gravar al 1% más rico de la población, se había difundido una versión falsa en la que le atribuían ponderar la aplicación de un impuesto similar en Venezuela.

Si bien viajó a Caracas en 2017 invitado por la central sindical de Venezuela y desde entonces circula una fotografía en la que se lo ve con Nicolás Maduro, en 2024 el dirigente sindical uruguayo explicó que es una foto y que es sólo eso, y tras las elecciones venezolanas aseguró que la democracia mostraba “signos de deterioro”.

Tanto entonces como ahora, las desinformacionesn fueron publicadas originalmente por el usuario de X @Elinformante_1, cuenta que usualmente divulga este tipo de publicaciones, y cuyo titular fue procesado con prisión en dos ocasiones, la segunda con prisión bajo los cargos de incitación al odio y difamación.

Otras mentiras

Además, en las últimas horas el mismo usuario intentó instalar la versión de que el uruguayo Pablo Laurta, acusado del femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y del homicidio del conductor de Uber Martín Palacio, había tuiteado en 2013 para agradecer al fallecido diputado frenteamplista Gustavo Tato Olmos por una supuesta ayuda a un supuesto proyecto. No existe ningún proyecto que Laurta haya llevado entonces ni existió dicho tuit en la cuenta del acusado.

La versión falsa circula después de que se conociera que Laurta, creador del grupo antifeminista Varones Unidos, sí había recibido apoyo de diferentes políticos para presentaciones legislativas como Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, Elsa Capillera, de Cabildo Abierto –hoy Partido Colorado–, y figuras de relevancia regional como los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, entre otros.

