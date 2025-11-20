Tras la difusión de una publicidad falsa que hacía un uso engañoso de la imagen del presidente Yamandú Orsi para promocionar una plataforma de inversión, en las últimas horas apareció otra estafa que utiliza la imagen del goleador uruguayo Luis Suárez, y que replica el mismo mecanismo de engaño.

“Sumate a esta oportunidad”, dice el video del supuesto Suárez, recreado con la técnica de deepfake, que supone la creación de un video con inteligencia artificial que replica la imagen y la voz del involucrado para simular un mensaje que nunca dijo. En esta ocasión, la publicidad derivaba a un mensaje para acceder a la plataforma y, cliqueando en ella, derivaba a un supuesto portal de noticias con un mensaje para promover una inversión.

Una vez que el interesado completa el formulario, recibe automáticamente una llamada desde algún país de Latinoamérica y una persona con tonada de otro país ofrece comenzar una inversión. Diversos suscriptores y lectores de la diaria Verifica confirmaron a este medio que fueron víctimas de esta serie de estafas que usan la imagen de alguna figura pública para capturar desprevenidos. Primero, explicaron, solicitan una transferencia inicial con promesa de ingresos cuantiosos, pero luego no reintegran el dinero una vez solicitado y continúan pidiendo más inversión para concretar la devolución.

La publicidad está registrada bajo el dominio de una supuesta empresa en Australia cuyo nombre pertenece a una farmacéutica. Además, la falsa publicación del medio apócrifo, que utiliza una emulación del sitio del diario mexicano Milenio, señala que se accederá a la plataforma de inversión Skyline Nexus Pro, una plataforma de operación en criptomonedas que tiene variadas denuncias en distintos foros en línea. También se pueden hallar artículos apócrifos en los que se pondera positivamente a la plataforma y se invita a acceder a la misma.

En el caso de la última estafa, que utiliza la imagen de Suárez, la nota mezcla elementos de una supuesta nota original realizada en México y otros elementos uruguayos. Además, en los comentarios, un usuario menciona al Banco Pichincha, de Ecuador.

Si bien en esta ocasión no intervino el Ministerio del Interior, que ante la estafa que usaba la imagen de Orsi había alertado a la población a través de un comunicado, las recomendaciones de los especialistas en estafas digitales que se brindaron entonces siguen vigentes: es clave identificar patrones que muestren posible simulación y uso apócrifo de imagen de figuras públicas, referencias y textos con errores o de otra zona geográfica, así como no brindar datos en los formularios ni atender las llamadas. También evitar los llamados a acción urgentes y desconfiar de supuestos beneficios especiales o únicos, o de tasas de ganancia demasiado convenientes.