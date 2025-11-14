En redes sociales se viralizó un posteo que señala a un grupo de frenteamplistas que supuestamente se encontrarían en el portfolio de clientes de Conexión Ganadera, empresa protagonista de una de las mayores estafas de los últimos tiempos y que dejó más de 4.000 afectados.

“No se salva ningún zurdo, no hay uno que sea buena persona”, afirma la publicación de X del usuario @nellylomar, denominada “Coalición #Resistencia”, que está acompañada de la imagen con el listado. El posteo superó las 13.000 visualizaciones en menos de 24 horas y generó reacciones de personalidades políticas como la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

En el listado se encuentran economistas y figuras del actual gobierno, como el ministro de Economía, Gabriel Oddone; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; el presidente del Banco República, Álvaro García, y la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo; así como los subsecretarios de Economía, Martín Vallcorba, e Interior, Gabriela Valverde.

No obstante, la serie de nombres no corresponde a involucrados en el caso de Conexión Ganadera, sino a una declaración realizada durante la campaña del referéndum impulsado por el PIT-CNT para la derogación de la última reforma del sistema de previsión social, en la que un grupo de 111 “frenteamplistas” se posicionó por la opción del “No”, contraria a la convocatoria de la central sindical y algunos sectores del Frente Amplio.

El posteo utiliza el listado extraído de un documento programático divulgado en setiembre del año pasado por el propio grupo, y que aún se encuentra disponible en línea.

Por otra parte, entre los nombres constatados como damnificados por la estafa de Conexión Ganadera, hasta el momento no se encuentra ninguno de los firmantes del documento. Entre los integrantes del sistema político que sí han sido señalados como afectados, se encuentra el exintendente frenteamplista Daniel Martínez y el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la administración anterior Isaac Alfie.