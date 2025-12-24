La semana pasada, una alumna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar) se recibió de una carrera de posgrado luego de defender su tesis referente al “humor en el parodismo montevideano”. Luego de que una usuaria felicitara a la “magíster en Carnaval” en una publicación, se sucedió una serie de mensajes contrarios a la iniciativa entre quienes consideraron verdadera la supuesta existencia de esa carrera en la oferta académica de la Udelar.

La publicación superó las 200.000 visualizaciones entre el posteo original y sus réplicas, y motivó la respuesta de diversos usuarios de redes. “En estas cosas se va el dinero del presupuesto en eterno aumento”, reclama uno de los mensajes más viralizados.

Sin embargo, la carrera no existe en la Udelar ni en ninguna otra institución terciaria del país. La protagonista del posteo, Chiara Miranda, quien además es docente de la Facultad de Información y Comunicación, explicó a la diaria Verifica que cursó la Maestría en Ciencias Humanas, una de las tres ofrecidas por la FHCE y que depende del Departamento de Teoría y Metodología Literaria de esa facultad.

Asimismo, la maestría ofrece una amplia gama de opciones, como Antropología de la Cuenca del Plata, Estudios Latinoamericanos, Filosofía Contemporánea, Historia Rioplatense, Lenguaje, Cultura y Sociedad, Literatura Latinoamericana y Teorías y Prácticas en Educación, así como Teoría e Historia del Teatro, la orientación elegida por la alumna.

De acuerdo con el sitio web de la FHCE, esta opción tiene como objetivo introducir a los estudiantes a la práctica de la “investigación académica de calidad” en el medio universitario local “en diálogo con el campo internacional de los estudios teatrales y de las ciencias humanas y sociales”.

“Es una maestría que lleva al menos 15 cohortes y que tiene que ver con los estudios teatrales y aportar a comprender el sistema teatral uruguayo en toda su complejidad. Una de las líneas tiene que ver con las formas del teatro popular y es ahí donde yo inscribo mi proyecto”, explicó Miranda. Asimismo, desarrolla su línea de trabajo dentro del estudio del carnaval y señaló que la maestría aportó herramientas teóricas y metodológicas para abordar el tema.

Miranda, quien en el pasado fue una de las organizadoras del Congreso Académico Interdisciplinario sobre Carnaval Uruguayo, reivindicó la importancia de destinar financiamiento para investigar la cultura uruguaya, en contraposición a quienes cuestionaron el uso de gasto público en estas áreas. “Me parece que deberíamos invertir más en la Universidad y especialmente en investigar sobre la cultura, porque es una forma de legitimarla y fortalecerla”. No obstante, la egresada advirtió que no se postuló a ninguna beca de maestría y que la cursó por fuera de su trabajo como docente, por lo que no recibió fondos estatales para la formación.