La directora de la Biblioteca Nacional (BN), Rocío Schiapappietra, fue entrevistada por el programa Palabras cruzadas, de Radio Sarandí, donde habló sobre el estado de situación de la institución. En conversación con la periodista Ana Mizrahi, la directora afirmó que la biblioteca perdió 70% de presupuesto en los últimos 25 años.

“En los últimos 25 años la biblioteca perdió un 70% de su presupuesto y aumentó sus obligaciones en términos legales, [ya que] se transformó en la rectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y eso no tuvo un incremento presupuestal”, explicó Schiappapietra.

Consultada por la diaria Verifica, la directora explicó que los números surgen del informe realizado por la institución en el marco de la discusión por el proyecto de ley de presupuesto. Previo a la discusión parlamentaria, las autoridades de la BN mantuvieron reuniones con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes “reconocieron el estado de situación” de la institución.

“Nuestra línea de base fue reforzada. La biblioteca, del año pasado a este, perdió plata en inversiones por su ejecución, que es todo lo que tiene que ver con el edificio, que ya sabemos que tiene muchas debilidades. Lo que hizo ahora el MEF fue reforzar ese rubro desde la línea de base y agregar cinco millones de pesos”, comentó Schiappapietra. A esto se le sumó una reconversión de puestos de trabajo elaborada en conjunto con la Oficina Nacional del Servicio Civil para ajustar los cargos a las “necesidades actuales”.

La institución mantiene el mismo organigrama desde hace más de 35 años, y si bien se aprobaron modificaciones en 2004, estas nunca fueron aplicadas. “Se percibe como importante que en la biblioteca empiecen a pasar otras cosas y que se actualice. Gran parte de ese desarrollo tiene que ver con traer a la actualidad esa estructura. Nuestro organigrama es de 1988 y traerlo a 2025 no es solamente inyectar más dinero, sino ajustar el funcionamiento”, explicó la directora.

Evolución presupuestal y plan de obras

De acuerdo con los datos del departamento financiero, el presupuesto de la BN para el ejercicio del año 2000 era de 14.180.000 pesos corrientes, lo que de ajustarse en términos reales significa 99.300.000 pesos a valores actuales. No obstante, el presupuesto previsto para 2025 fue de 29.106.000 pesos.

De acuerdo a la serie, la reducción significativa se produjo a partir del ejercicio de 2003, en el contexto de la crisis bancaria del año anterior, cuando el presupuesto se redujo un 66,8%. A partir de entonces la evolución fue cambiante, con algunos aumentos transitorios como el que recibió en 2010, año en que el presupuesto se duplicó respecto del período anterior.

Sin embargo, la institución nunca estuvo cerca de recuperar los niveles presupuestales de comienzos de este siglo, lo que explica en buena medida la crisis que atraviesa en la actualidad. Esto redundó en falta de funcionarios y una infraestructura edilicia comprometida, que derivó en la decisión de cerrar temporalmente la biblioteca a finales de mayo de este año.

Los artículos 367 y 368 del proyecto de ley de presupuesto por aprobarse en el Poder Legislativo proponen un incremento al crédito vigente de cinco millones de pesos para el rubro de funcionamiento y cinco millones de pesos para la recuperación edilicia. Esto significa un aumento del entorno del 40% respecto del presupuesto actual.

Además, la BN está trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en un acuerdo marco para la restauración edilicia de su edificio por su carácter patrimonial. Schiappapietra remarcó que lo primero que debió hacerse fue actualizar los planos, como ejemplo del debe que existía en la materia. Luego se encaró un estudio total del edificio para determinar el estado de situación en términos arquitectónicos y funcionales. Para ello participaron un equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y otro de la Dirección General de Bomberos.

“Una de las razones por las que disminuimos algunos servicios fue porque teníamos las salas de emergencia bloqueadas por papel. Bomberos empezó a trabajar en recomendaciones sobre qué hacer con los distintos archivos que estaban alojados en lugares de circulación”, explicó la directora.

El 21 de octubre el gobierno nacional anunció la reapertura del recinto para diciembre de este año, de la mano del proyecto Biblioteca Nacional del Futuro, un proyecto que será encabezado por el exdirector de la Comedia Nacional Gabriel Calderón. Con ese plan se espera la reapertura de servicios e instalaciones hasta ahora cerradas, así como el diálogo colectivo entre diversos actores para la elaboración de un nuevo modelo de trabajo. Está previsto que este proyecto sea realizado con recursos extraordinarios aportados por el gobierno central, así como se abre la posibilidad de recibir financiamiento externo.