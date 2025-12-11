Cerca del cierre del año comenzaron los balances de diversos indicadores de seguridad. Esto fue motivo de cruces entre el ministro del Interior, Carlos Negro, y el anterior titular de la cartera Nicolás Martinelli, quienes defendieron sus respectivas gestiones en el combate de la inseguridad.

A comienzos de diciembre el Partido Nacional (PN) presentó una serie de propuestas en el marco de los Encuentros por Seguridad convocados por el Ministerio de Interior, en las que reivindica los cambios normativos implementados por la Ley de Urgente Consideración y considera “imprescindible” una reforma del Código del Proceso Penal.

Entre las propuestas ubicó la “reclusión perpetua revisable para determinados casos de homicidios”, crear penas contra la “conducción temeraria y picadas de vehículos automotores”, el “blindaje de fronteras con sistema de radares móviles y fijos, para detectar avionetas y tráfico de drogas” y “combatir la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo, los intrusos, los grafitis, la creación de basurales, la concreción de ocupaciones y la vagancia” con la mejora y actualización de la Ley 10.071.

Asimismo, reiteró la propuesta de implementar la “deportación de delincuentes extranjeros por delitos graves”, realizada en el pasado por el exministro del Interior Luis Alberto Heber. No obstante, esa posibilidad ya está prevista en la normativa vigente.

Sobre el documento elaborado por el PN, Negro afirmó que “no son medidas en concreto para cambiar los destinos de la seguridad pública” y que significan “repetir recetas que han demostrado hasta ahora su fracaso”. Esto fue objeto de críticas desde la oposición, en especial del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien tildó de “soberbia” la respuesta del ministro.

Cifras cruzadas

En una entrevista con la diaria, Martinelli defendió la baja de los principales delitos durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y señaló que el actual ministro está navegando “la ola de lo que venía y se está beneficiando de todo lo que dejamos”. Si bien afirmó no haber alcanzado los niveles que les “hubiera gustado tener como sociedad”, destacó la baja de las rapiñas, del entorno de 40%, y la reducción de los hurtos, del entorno de “23% o 25%, delitos a los que definió como los que “más preocupan a la ciudadanía”.

Según los datos del propio Ministerio del Interior, durante el quinquenio de Luis Lacalle Pou hubo una reducción de denuncias de hurto del entorno de 21,8% entre el cierre de 2019, cuando el año finalizó con 140.032, y 2024, que arrojó 109.397. En cuanto a las rapiñas, la reducción fue de 42,9% en igual período, al pasar de 30.640 a 17.491.

A la salida de la presentación de los resultados de los Encuentros por Seguridad, Negro respondió a la oposición y señaló que el trabajo sobre el final de año “ha sido muy fructífero” y que los resultados son “inocultables”. “Mantuvimos a la baja todos los delitos y hemos tenido mejores resultados que en todo el período de gobierno anterior, en nada más que nueve meses”, sentenció.

Desde la cartera dijeron a la diaria Verifica que entre enero y noviembre de 2025 hubo una reducción de denuncias en 14 de los 15 indicadores delictivos que publica el Área de Estadística y Criminología de Seguridad Pública (AECA).

Los delitos que habrían atravesado reducciones fueron homicidios, heridos por armas de fuego, lesiones, amenazas, homicidios de mujeres por violencia basada en género, violencia doméstica y asociados, delitos sexuales, rapiñas, hurtos, vehículos hurtados, estafas y fraudes informáticos, daños, extorsiones, secuestros. Además, el total de delitos denunciados al Sistema de Gestión de Seguridad Pública se redujo un 6,8% desde el pasado enero.

El único aumento se habría dado en los casos de abigeato que, de acuerdo a los datos cerrados a setiembre, habrían sufrido un aumento de 14% en lo que va del año.

Sin embargo, desde la cartera señalaron que hasta febrero de 2026 no se divulgarán las cifras correspondientes al último trimestre, por lo que de momento no se han publicado datos oficiales que avalen lo afirmado por Negro.

Los datos de AECA presentan entre enero y setiembre de 2025 un acumulado de 76.071 hurtos, lo que representa una caída de 8,1% respecto de igual período del año anterior. Por otra parte, las rapiñas atravesaron una reducción interanual de 12,3%, mientras que los homicidios se redujeron apenas 0,5%. Estos datos, si bien continúan la tendencia en caída interanual en la serie iniciada por el gobierno anterior, aún distan del acumulado del anterior quinquenio.

