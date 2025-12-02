En las redes sociales de la plataforma Meta circulan una serie de anuncios que presentan a la ciudadanía la posibilidad de “obtener ganancias” a través de “inversiones en energía limpia” de la empresa estatal UTE. Los posteos utilizan la imagen de las periodistas Viviana Ruggiero y Noelia Etcheverry, el ingeniero Nicolás Jodal, el futbolista Edinson Cavani y la presidenta de la empresa estatal, Andrea Cabrera. Sin embargo, las publicidades son falsas y derivaron en consultas por parte de la comunidad al bot de la diaria Verifica.

En el caso de Ruggiero, se manipuló mediante el uso de inteligencia artificial un segmento de una emisión de Telenoche y, en el video alterado, la voz de la periodista presenta un “recurso histórico para el desarrollo de nuestro país”. “UTE y el Banco Central del Uruguay han unido fuerzas para crear una oportunidad única para todos los ciudadanos. Ahora pueden participar en el desarrollo de nuestra energía y obtener ingresos estables”, anuncia la voz editada de Ruggiero. También se afirma que se está lanzando “una plataforma nacional de inversión” que ofrece un “acceso transparente y seguro a proyectos energéticos”. Posteriormente, se utilizan imágenes apócrifas con identidad visual de UTE, así como se le atribuyen afirmaciones al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa.

La publicidad es difundida a través de la cuenta “InfoCentro UR” de Facebook, cuyo número telefónico de registro presenta un prefijo de Liberia. Asimismo, al consultar la Biblioteca de Anuncios de Meta, se registran al menos cuatro avisos activos en circulación desde el 30 de noviembre, que utilizan imágenes de personalidades públicas. “Mientras todo se mueve, hay quienes ya encontraron su camino”, afirma el anuncio encabezado por Cavani.

Al ingresar a los enlaces provistos en los anuncios se derivará al usuario a un sitio web apócrifo alojado en el dominio “lonoger.site”, registrado el 6 de noviembre. La web está encabezada por los logos de UTE, además de los ministerios de Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores. “Invierta en UTE, la empresa energética más grande de Uruguay y una de las líderes en América Latina. Sus inversiones están totalmente protegidas y respaldadas por el BROU, el principal banco estatal del país”, afirma el texto de presentación, que promete al visitante “recibir dividendos de hasta 180.000 UYU al mes”.

Asimismo, la web es encabezada por un formulario de contacto con la promesa de dar “un paso hacia el éxito”, en lo que sería una maniobra de phishing, a través de la cual los ciberdelincuentes obtienen datos personales y de medios de pago de las víctimas. Luego de haber ingresado los datos, el usuario recibiría la llamada de un “experto financiero de UTE” para confirmar el registro.

Incluso, la supuesta “plataforma de inversión” exhibe una supuesta “licencia de participante profesional en el mercado de valores de UTE” con un período de vigencia hasta 2029. Entre los proyectos abiertos de la empresa estatal se señala la posibilidad de invertir en acciones, aerogeneradores o paneles solares, todas opciones con inversiones mínimas de 8.000 pesos.

