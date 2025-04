Mientras disputan hacia adentro de sus espacios, tanto Martín Lema como Mario Bergara hacen actos, discursos y presentaciones con la mira puesta en su oponente: todas las encuestas publicadas los señalan como los principales candidatos. Así, el nacionalista se impondría sin dificultades en la Coalición Republicana (CR) y Bergara haría lo propio en el Frente Amplio (FA). Lema aprovecha para cuestionar a su principal oponente mediante críticas a la gestión actual –y de los últimos años– en la Intendencia de Montevideo (IM).

Bergara ha tenido que asumir la defensa de la gestión actual, cuestionada por contrataciones directas, problemas en la gestión de residuos y los números rojos que ha presentado el último balance financiero de la comuna. Lema aprovecha este contexto favorable y señala públicamente lo que considera errores y deudas de la IM desde el lanzamiento de su campaña, el pasado 20 de marzo. En la diaria Verifica desglosamos algunos de los datos señalados por el candidato.

Vida útil de Felipe Cardoso

Uno de los aspectos que señaló el candidato es que la usina de disposición final de residuos de Felipe Cardoso está llegando al final de su “vida útil” y la IM no ha presentado un plan para suplantarla.

“Tenemos que ir de la recolección a Felipe Cardoso, que está llegando a su vida útil y no se proyectó una alternativa. Estamos acumulando basura para enterrarla y hay que tener una visión integral del tema”, afirmó. Esto coincide con los informes de la propia IM, que en agosto de 2021 anunció un proyecto de ampliación que extendería la utilidad de la usina entre cinco y diez años, por lo que, de no preverse nuevas reformas, la planta llegaría a su máximo en 2031. Asimismo, en otra publicación institucional, de junio de 2022, la IM aseguraba la “correcta disposición de residuos” hasta febrero de 2027.

La usina se extiende sobre ocho padrones de la zona este de Montevideo, próximo a los bañados de Carrasco, y la aplicación prevista se haría dentro de los predios ya afectados. De acuerdo al anuncio de la IM, la obra implicaría una ampliación de los rellenos sanitarios y una “mejora en la gestión actual de los lixiviados generados”. No obstante, de acuerdo a los datos de la comuna, el ritmo anual de acumulación de residuos pasó de 836.679 toneladas en 2022 a 1.162.768 en 2024, un aumento de 39% en dos años que acorta aún más la extensión prevista en el proyecto original.

Paradas de buses

Por otra parte, en el acto de lanzamiento de su campaña, Lema señaló el estado deficiente de algunos refugios de las paradas de ómnibus de la ciudad. “Nosotros les vamos a dar más resguardo a las paradas. Hay un relevamiento que es claro: de 3.600 paradas, 2.634 no tienen paredes laterales, 1.664 tienen sólo el banco, 807 no tiene iluminación y 306 no tienen absolutamente nada. Ya está, vamos a hacer las paradas”, anunció.

Estos datos surgen de un relevamiento elaborado por la IM en 2022, en el marco de la elaboración del pliego de renovación de paradas, que no tienen actualizaciones desde 2013, durante la administración de Ana Olivera. Del total de paradas, 91% cuenta con resguardo (techo) y de esa sección un 79% está en condición “aceptable” y 46% no tienen asiento. Otro informe, elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que relevó cinco paradas de 14 avenidas y se difundió en agosto de 2020, estableció que 90% contaba con garita y sólo 26% con cartel informativo.

Asimismo, en marzo la IM comenzó la renovación de 400 refugios dispuestos en las principales avenidas y la renovación de otros 275 refugios de madera localizados en algunos barrios de la ciudad, para lo que se destinó una inversión de 25 millones de dólares. Lema consideró “insuficiente” esta medida, que representa apenas “11% del total de paradas relevadas”.

Recursos destinados a inversiones

Entre los aspectos señalados por Lema se encuentra el porcentaje de ingresos totales que destina la IM a inversiones. “¿Cómo no va a haber falta de obras si de los 742 millones de dólares que ingresan por año de los contribuyentes, la IM sólo destina el 13% a inversiones? Equivale a 54 días de recaudación de los 365 días del año que la intendencia recauda”, señaló.

De acuerdo a los datos de información financiera de la comuna, de los 32.000 millones de pesos que recaudó la IM en 2023 –último dato disponible– solamente 4.450 millones fueron destinados a inversiones, proporción coincidente con lo señalado por el candidato. Esto contrasta con el 18,5% destinado a inversiones en 2017, porcentaje que se redujo paulatinamente hasta alcanzar apenas 10,2% en 2021.