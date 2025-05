Uno de los candidatos de la Coalición Republicana (CR) a la Intendencia de Montevideo (IM), Roque García, afirmó en Informativo Carve que el Frente Amplio (FA) distribuye en redes sociales “un programa trucho”. “El programa que está en la Corte Electoral no habla de veredas”, aseguró el candidato que representa a Cabildo Abierto en la interna coalicionista.

Además, García afirmó que “el tema de las veredas es esencial” y que el hecho de que no figure dentro del programa del oficialismo “demuestra la falsedad con la que se están manejando algunos de los candidatos del Frente Amplio”. Sin embargo, su declaración contrasta con el programa que el FA presentó ante la Corte Electoral.

“Si tu lees el programa de gobierno del FA, el que presentaron ante la Corte, la palabra ‘veredas’ no se menciona. No existe”, afirmó, y señaló que el “gran parteaguas” entre los candidatos de la CR y el FA es que los coalicionistas quieren que “la Intendencia de Montevideo haga las veredas como se hacían hasta 1956”, mientras que los candidatos del FA quieren que “las siga haciendo el vecino”. Asimismo, afirmó que el frenteamplista Mario Bergara “no puede seguir diciendo” que el tema de las veredas está presente en el programa del FA. Y denunció: “Subieron a las redes un programa trucho, porque el que está en la Corte no dice eso. Mienten a una velocidad que es imposible”.

Al cotejar el programa que presentó el FA oficialmente, se observa que lo afirmado por García no es así. En el capítulo de “espacios públicos y participación ciudadana” del programa, que está disponible en el sitio web de la Corte Electoral, se describe que los espacios públicos son “esenciales para la convivencia e integración social” y por eso se deben “revitalizar y ampliar con una perspectiva inclusiva, asegurando que todas las personas puedan beneficiarse de ellos, especialmente los adultos mayores que requieren apoyos para poder transitar por ellos: veredas sanas, limpias, iluminadas y libres de obstáculos”.

Además, propone que, “a partir de experiencias piloto desarrolladas”, la IM deberá “asumir la responsabilidad del mantenimiento de las veredas como espacio público fundamental para la movilidad de las personas”. Para ello, el documento señala que se deberán “captar los recursos necesarios generando empleo genuino, en acuerdo con los vecinos y vecinas, a través de políticas públicas consistentes y de mejora de la convivencia”.

En ese sentido, postula que se deberá crear “un modelo de financiamiento sostenible que permita desarrollar un plan masivo de reparaciones y construcción de nuevas veredas, avanzando en más veredas accesibles para personas ciegas o con baja visión, o dificultades de movilidad”.