En la noche del 1° de mayo el gobierno emitió un mensaje televisado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en el que, además del presidente del PIT-CNT, participó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en lo que significó la primera vez en cinco años en que el Poder Ejecutivo concediera la cadena nacional a la central sindical.

En su discurso, el ministro señaló que “luego de 40 años de democracia, nuestro país es más desigual”, algo que fue cuestionado por dirigentes de la oposición, entre ellos el senador nacionalista Javier García, quien a través de un posteo de X se preguntó si “hoy el país es más desigual que en dictadura”.

Consultados por la diaria Verifica, fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social afirmaron que Castillo hacía referencia al aumento que sufrió la desigualdad en el último quinquenio, durante la administración de Lacalle Pou, y no a la totalidad del período señalado, ya que Uruguay “en 1985 era otro país”.

Si se toma esta aclaración, pese a que no fue lo que señaló el ministro en su oratoria, efectivamente la desigualdad atravesó un aumento entre 2019 y 2023, último dato disponible, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no difundió los datos correspondientes al año pasado. De acuerdo a los informes de la Encuesta Continua de Hogares del INE referentes a distribución del ingreso, el índice Gini pasó de 38,3 en 2019 a 38,7 en 2020, luego del primer año de pandemia, y se mantuvo estable en 38,6 al cierre de 2021. No obstante, en 2022 la desigualdad retomó su aumento y ese año el coeficiente alcanzó 38,9, hasta finalizar en 39,4 en 2023, lo que se traduce en un crecimiento de 1,1 puntos en cuatro años. Sin embargo, y a pesar del aumento mencionado, el indicador se mantiene muy por debajo de su máximo histórico.

Desigualdad y democracia

El método más utilizado para medir la desigualdad es el índice Gini, un indicador utilizado para medir la distribución del ingreso en una sociedad, medido en una escala que va del cero al 100. Cuanto más cerca esté el guarismo a cero, menor es la desigualdad (en una sociedad con cero de índice Gini, todas las personas tendrían los mismos ingresos y recursos), mientras que a mayor cifra, mayor desigualdad. Si se analiza la evolución de este índice se puede tener una idea de cómo ha evolucionado la desigualdad y, al mirarlo desde la década del 80 a la actualidad, el resultado no coincide con lo afirmado por Castillo.

De acuerdo a la base de datos en línea del Banco Mundial, el índice de Gini en 1981 era de 43,6, cifra que descendió a 42,4 en 1989, hasta alcanzar 40,8 en 1996. A partir de allí la desigualdad sufrió un gran aumento y alcanzó 45,5 al cierre de 2002. Luego el índice atravesó fluctuaciones hasta alcanzar su punto más alto en 2007, con 46,4.

En los años siguientes, la desigualdad tuvo una abrupta reducción y se redujo hasta 39,5 en 2017, el mejor año de la serie histórica. A partir de entonces la desigualdad se mantuvo relativamente estable hasta 2020, cuando luego de comenzado el período de pandemia la desigualdad comenzó a aumentar considerablemente.