La fama de José Pepe Mujica fue global y su muerte no fue más que otra muestra de ello. Murió quien seguramente fuera el uruguayo más reconocido en el mundo. Superó a cualquier escritor o futbolista y su imagen se transformó en un ícono internacional. Pepe Mújica logró ser uno de los principales referentes de izquierda de su tiempo y su influencia traspasó a su sector político.

La viralidad de sus frases y actitudes produjeron un sinfín de contenidos audiovisuales que circularon en redes sociales y crearon una multitud de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, ese mismo material fue utilizado, en ciertos casos, como objeto de desinformación, ya sea con la manipulación de material original, el uso de su imagen fuera de contexto o la atribución de frases nunca dichas. la diaria Verifica recopiló algunos de los episodios más destacados.

Intervención en elecciones

Una de las últimas desinformaciones que involucraron a Mujica se dio en el marco de la campaña electoral a la presidencia de Ecuador de 2025, cuando en enero circuló la versión de que Mujica había afirmado lo siguiente: “Los ecuatorianos no pueden votar por alguien que cree que tu salario es alto, porque te llevaría a la esclavitud otra vez”. No obstante, la frase nunca fue dicha por el exmandatario.

La plataforma de fact-checking Ecuador Chequea verificó la frase y analizó los últimos discursos de Mujica desde comenzada la campaña electoral en ese país y no encontraron ninguna afirmación pública que hiciera referencia a lo que sucedía en Ecuador. Las únicas declaraciones, hasta entonces, habían sido las vertidas en el marco de la visita del presidente de Chile, Gabriel Boric.

Ecuador ya había tenido un antecedente que también involucró a Mujica, en 2019, bajo el clima de protestas en contra del gobierno de Lenin Moreno, en el que se viralizó una publicación de una cuenta apócrifa de la entonces Twitter (actual X) del usuario @Mujicaec atribuida al uruguayo, en la que habría publicado: “Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Sigan peleando por el país. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la patria. #ElParoSigue #ParoNacionalEcuador”. El mensaje fue desmentido por Verificado.uy, una alianza de medios uruguayos que trabajó en el combate contra la desinformación durante la campaña electoral de 2019 y 2020.

Esa misma cuenta de Twitter generó confusión en Argentina luego de que difundiera un mensaje de festejo por el triunfo de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el 28 de octubre de 2019, en el que felicitaba al país vecino “por librarse del yugo del neoliberalismo”. Sin embargo, AFP Factual corroboró que entonces el expresidente no contaba con perfiles oficiales en ninguna red social.

Otro hecho similar ocurrió a mediados de 2019, en España, con otro usuario de Twitter, @PalabrasdePepe, que se atribuía la identidad de Mujica, según recordó el portal de chequeo Maldita.es. La cuenta afirmó un supuesto apoyo al Partido Socialista Obrero Español y el hecho de que se le “erizó la piel” con el canto de la militancia luego del triunfo de Pedro Sánchez en las elecciones generales de ese año.

Las elecciones de BPS

En las elecciones para autoridades del Banco de Previsión Social de 2011 Mujica, quien entonces era presidente de la República, no pudo votar por no encontrarse habilitado por el organismo. El video del hecho, que aún está disponible en línea, muestra al mandatario furioso con las autoridades de la Corte Electoral y afirmó ante los medios la frase de ese día: “El BPS funciona pésimo”.

Este archivo fue retomado por el usuario @El_informante en X, perfil que usualmente difunde desinformación en redes sociales, y afirmó que Mujica no figuraba entonces en el padrón de votantes porque “nunca había trabajado”. El bulo fue difundido en el contexto de la pasada campaña electoral, en la semana previa a la primera vuelta de la elección nacional.

No obstante, y de acuerdo a la explicación que dio la Corte Electoral cuando sucedió el hecho, la causa por la que Mujica no pudo votar fue debido a que la normativa dispone que los trabajadores habilitados en la elección del BPS deberán estar activos en los 12 meses previos al acto eleccionario de forma ininterrumpida. Sin embargo, Mujica estuvo inactivo entre el 15 de febrero y el 1° de marzo de 2010, período en que dejó su banca de senador para posteriormente asumir como presidente de la República. Esto ocasionó que el mandatario no cumpliera con el requisito indispensable para votar.

Fotomontaje en Nueva York

Una de las fake news que más trascendió fue la imagen que mostraba al exmilitante tupamaro caminando por una calle de Nueva York y portando una bolsa de la marca Chanel. La imagen fue difundida en Twitter por primera vez en 2013 por el comunicador Orlando Petinatti y se esparció ampliamente entre usuarios del extranjero. En 2021 se retomó su viralización, esta vez acompañada de una frase: “Cuando el comunismo sale de compras”.

La imagen cuenta con una baja resolución y su mala calidad puede hacer que la edición resulte imperceptible para algunas personas. Sin embargo, la imagen de Mujica fue superpuesta a una foto alojada en un blog de turismo, tal como demostraron el portal argentino Chequeado y Maldita.es.

Las otras retiradas

Otra fuente recurrente de desinformación fue sobre la salud de Mujica, no sólo por la enfermedad que sufrió durante el año previo a su muerte, sino por su avanzada edad. Eso generó que en más de una ocasión circularan noticias falsas respecto a su supuesta muerte previo al pasado 13 de mayo.

El primer episodio de este tipo se dio en 2017 cuando en la tendencia “Murió Pepe Mujica” logró posicionarse en los primeros lugares de la red social Twitter luego de que un portal de noticias apócrifo divulgara esa versión entre los usuarios.

En setiembre de 2024, cuando el público ya conocía el diagnóstico de cáncer de esófago por el que atravesaba el expresidente, se viralizó a través de TikTok un video que anunciaba su muerte, noticia que se expandió rápidamente a otras plataformas. Si bien para los medios uruguayos la falsedad del hecho fue una obviedad, en el exterior se especuló con la posibilidad del hecho, desmentido entonces por la diaria Verifica.

Pero en enero de 2025, luego del anuncio de que Mujica habría decidido no continuar con el tratamiento para paliar su enfermedad, la falsa noticia sobre su muerte se viralizó nuevamente, esta vez con más fuerza que en la ocasión anterior. Esto motivó que la médica personal del mandatario, Raquel Pantone, debiera aclarar ante la prensa la falsedad de la versión. “La respuesta es la de siempre. Ya hablamos que cuando hubiese novedades las vías iban a ser las que corresponden, no tweets falsos, sin duda. No va a ser por un tweet, quédense tranquilos”, declaró entonces a Agencia EFE.