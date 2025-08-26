En las últimas semanas circuló en distintas plataformas de redes sociales una serie de publicaciones que atribuyen al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, una frase que no dijo en la que, supuestamente, había puesto a Venezuela como ejemplo de país en el que el “impuesto a los ricos funciona bien”. La viralización corresponde a una imagen que simula ser un titular de prensa del informativo Telenoche de Canal 4 y también fue enviada reiteradas veces al BOT de la diaria Verifica.

La publicación comenzó a circular originalmente en marzo de este año, pero resurgió luego de las propuestas planteadas por un grupo de senadores oficialistas a la interna del Frente Amplio, idea secundada por el PIT-CNT. La propuesta de crear un gravamen del 1% anual para las grandes fortunas ya fue rechazada por el Poder Ejecutivo en más de una ocasión. Uno de los posteos más virales fue realizado por el usuario @LahitteCarlos en la plataforma X, que alcanzó las 35.000 visualizaciones y que incluso generó la reacción de la senadora Graciela Bianchi, quien, en esta ocasión, cuestionó la veracidad de la publicación. “¿No será noticia falsa?”, se preguntó.

Asimismo, no surgen resultados en línea que demuestran que Abdala haya realizado afirmaciones similares, así como en el sitio web y redes sociales de Telenoche no constan publicaciones relacionadas con la afirmación.

La esposa de Alejandro Sánchez

A la par de esta desinformación circuló otra pieza en la que el protagonista fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, cuya esposa, Flavia Carreto, fue señalada de haber sido designada en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande con un sueldo de 390.000 pesos. Este posteo, que simula ser un titular del diario El País, fue viralizado por el mismo usuario de X la semana pasada y en pocos días superó las 20.000 visualizaciones. “Uruguay, un país ridículo con personajes ridículos, a cargo de cargos públicos ridículos, con ideas ridículas a costos ridículamente caros”, decía el posteo.

No obstante, esta publicación corresponde a una desinformación que ya había circulado en el segundo semestre de 2024, en el marco de la polémica surgida por las designaciones directas por parte del entonces presidente de la delegación uruguaya y actual intendente de Salto, Carlos Albisu, a militantes del Partido Nacional.

De acuerdo con el chequeo publicado entonces por la diaria Verifica, Carreto nunca fue funcionaria de la comisión, sino que se desempeñaba como funcionaria de la Intendencia de Canelones bajo las administraciones municipales de Yamandú Orsi. En la actualidad, la socióloga fue designada como vicepresidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería.